Podwójna 13. emerytura przy pobieraniu dwóch świadczeń? ZUS wyjaśnia

Wypłaty trzynastej emerytury 2023

Wypłaty 13. emerytury coraz bliżej. ZUS w kwietniu 2023 roku rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Wśród niektórych emerytów pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące wypłaty. Grupa emerytów zadaje sobie pytanie: czy dostanę trzynastą emeryturę? I ich pytanie może być zasadne.

Niektóre osoby pobierają co miesiąc dwa świadczenia. Chodzi np. o emerytów, którzy otrzymują emeryturę z ZUS i KRUS lub emeryturę wraz z rentą wypadkową. Okazuje się jednak, że nie ma podstaw do obaw. Osoby te otrzymają dodatek w normalnej wysokości. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy trzynastkę seniorowi wypłaci ZUS. Również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

W 2023 roku trzynasta emerytura wyniesie 1588,44 zł brutto. Każdy emeryt otrzyma taką samą kwotę. Trzynastkę dostanie każdy bez żadnych wniosków, kto na 31 marca będzie mieć przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

