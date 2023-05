i Autor: ART SERVICE Władysław Kosiniak-Kamysz

Świadczenia socjalne

Podwyżka 500 plus nie dla każdego. 800 plus tylko dla pracujących?

Waloryzacja świadczenia 500 plus do 800 plus wzbudziła niemałe kontrowersje i poruszenie zarówno w mediach jak i w dyskursie publicznym. Do tej kwestii odniósł się również lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz proponując, by 800 plus trafiało tylko do osób pracujących. "Praca musi się opłacać".