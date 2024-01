Podwyżka cen papierosów od marca 2024. Nie uwierzysz, ile zdrożeje paczka

VeloBank na sprzedaż. Co to oznacza dla klientów?

Nowe stawki akcyzy od 1 stycznia 2024

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 2021 r., stawka akcyzy w 2024 r. na papierosy wyniesie 276,00 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej, na tytoń do palenia - 188,51 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej, natomiast na cygara i cygaretki - 524,00 zł za każdy kilogram – przypomina portalspozywczy.pl

Stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną wynoszą w 2024 r. - na papierosy - 457,84 zł za każde 1000 sztuk, na tytoń do palenia – 305,23 zł za każdy kilogram.

Wyższa akcyza za wyroby nowatorskie

Stawka akcyzy na susz tytoniowy w tym roku wynosi 305,23 zł za każdy kilogram, natomiast ten nieoznaczony znakami akcyzy – 610,46 zł za każdy kilogram. W 2024 r. wzrosła też stawka akcyzy na wyroby nowatorskie – do 377,01 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Ile zapłacimy za paczkę papierosów w marcu 2024 roku?

Eksperci szacują, że tegoroczna podwyżka cen papierosów wyniesie około 60 groszy. Najprawdopodobniej zaowocuje to zniknięciem papierosów po 16 złotych, a ceny najtańszych będą rozpoczynać się od 17 złotych - pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Zgodnie z przepisami, wyroby tytoniowe z akcyzą zapłaconą już w 2024 znajdą się w sklepach dopiero od dnia 1 marca 2024 roku. Oznacza to, że na razie papierosy będą w sprzedaży z akcyzą ubiegłoroczną. Warto wiedzieć, że w przypadku papierosów z filtrem dochodzi od dnia 1 stycznia podatek od plastiku. Wynosi on 1 grosz od sztuki, co powoduje wzrost ceny paczki tego typu wyrobów o 20 groszy.

