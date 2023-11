Kobiety z tego rocznika dostaną wyższą emeryturę! Muszą złożyć wniosek w ZUS

Seniorki otrzymujące okresową emeryturę kapitałową również mogą wnioskować do ZUS o przeliczenie swojego świadczenia. Kto musi złożyć wniosek do ZUS, a komu urzędnicy przeliczą emeryturę z "automatu"?

Wyższe emerytury dla kobiet z rocznika 1956. Jak uzyskać podwyżkę?

To świetna wiadomość dla kobiet urodzonych między 1 marca a 30 czerwca 1956 roku. Tej grupie Polek ZUS wypłaci im wyższą emeryturę! Dotyczy to pań, które przeszły lub przejdą na emeryturę w wieku 60 lat oraz były członkami OFE. W efekcie, od 65. urodzin otrzymywać będą emerytury w takiej wysokości, jakby pracowały 5 lat dłużej - podaje "Rzeczpospolita".

Przeliczenie emerytur dla kobiet. Kto musi składać wniosek do ZUS?

Cześć seniorek zmuszona jest złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośba o ponowne przeliczenie emerytury, a części z nich urząd zrobi to automatycznie. Polki, które były członkami OFE i które nabyły uprawnienia emerytalne od 1 października 2017 r., nie muszą składać żadnego wniosku w ZUS. Po ukończeniu przez nie 65. roku życia, urząd zacznie wypłacać podwyższoną emeryturę. Kobiety, które nabyły uprawnienia emerytalne przed 1 października 2017 r., gdy muszą same wnioskować o ponowne obliczenie swojej emerytury. Taka sytuacja dotyczy kobiet, urodzonych po 1 kwietnia 1957 r. maksymalnie do 30 września 1957 r.

Okresowa emerytura kapitałowa dla kobiet. Co to jest?

Seniorki otrzymujące emeryturę kapitałową również mogą wnioskować do ZUS o przeliczenie swojego świadczenia. Dotyczy to kobiet, które dostają rentę rodzinną po zmarłym małżonku wraz z okresową emeryturą kapitałową.

Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje kobietom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku oraz:

należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),

ukończyły 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet),

mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,

mają na subkoncie w ZUS kwotę równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego, (od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.-- 4191,80 zł (209,59 zł x 20), zapisaną na koniec miesiąca przed miesiącem, od którego przyznamy Ci emeryturę.

Emerytura kapitałowa. Kto i kiedy ją otrzyma?

Na okresową emeryturę kapitałową mogą liczyć kobiety, który zebrały odpowiednią sumę środków na subkoncie w ZUS, która powinna być równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że jeżeli ta kwota jest niższa, to kobiecie nie przysługuje świadczenie. Obecnie ta kwota to 5128,80 zł. Stan swojego subkonta w ZUS każdy może sprawdzić logując się przez PUE lub w oddziale ZUS.

- W momencie gdy kobieta pobierająca taką emeryturę osiągnie właściwy mężczyznom powszechny wiek emerytalny, to emerytura jest przeliczana automatycznie, bez odliczania pobranych emerytur z głównego konta w ZUS, a jedynie z subkonta. W efekcie kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat, a skończy 65 lat, po ponownym przeliczeniu przez ZUS będzie miała w zależności od rocznika, emeryturę wyższą o 40-60 proc. - wyjaśnia w "Rz" Tomasz Lasocki, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeżeli kobieta ma za mało środków na subkoncie i z tego powodu nie otrzyma okresowej emerytury kapitałowej, to środki z subkonta będą doliczone do podstawy, od której ZUS oblicza emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

