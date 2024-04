Podwyżka wieku emerytalnego w Polsce. Minister: “ Wiek emerytalny dyskryminuje mężczyzn”

Wiek emerytalny w Polsce

W Polsce co jakiś czas na tapet wraca kwestia wieku emerytalnego. Rząd PiS przywrócił zasadę, że kobiety mają prawo do przejścia na emeryturę w wieku co najmniej 60 lat, a mężczyźni w wieku co najmniej 65 lat. - System emerytalny jest niesprawiedliwy, a nierówny wiek emerytalny dyskryminuje mężczyzn. Z jednej strony jednak jest nierówność i dyskryminacja ze względu na wiek, z drugiej - niższe przeciętnie o 1000 zł, czasem głodowe wręcz emerytury żyjących dłużej kobiet - mówiła w rozmowie z WP Katarzyna Kotula, minister do spraw równości.

Głodowe emerytury

Jak zauważyła minister, faktycznie różnica w wieku emerytalnym zależnym od płci przekłada się na wysokość emerytury. Kobiety żyją dłużej, ale mają zwykle niższe zarobki i wiele lat swojego życia wiele z nich przeznacza na urodzenie i wychowanie dzieci, rezygnując z pracy zawodowej. To ostatecznie sprawia, że Polki muszą liczyć się z emeryturą niższą średnio o 1000 zł od Polaków. Wraz z pogarszającą się sytuacją demograficzną, kwestia emerytur będzie coraz bardziej paląca. Już pojawiają się coraz donośniejsze głosy w tej sprawie i pomysły zmian.

Eksperci w publikacji Instytutu Badań Strukturalnych wskazują, że do 2060 roku system emerytalny w Polsce załamie się! I wówczas bardzo ważnym problemem może być nierówność w wieku emerytalnym dla kobiet i mężczyzn, co przełoży się na wysokość i tak już głodowych emerytur. Sytuacja kobiet może być dramatyczna.

Mimo wszystko Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ma pod swoją opieką m.in. emerytów i całe rodziny, nie planuje wprowadzić żadnych zmian w wieku emerytalnym w Polsce.

Emeryci w Europie

A jak to wygląda w innych europejskich krajach? Większość państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęła ustawowy wiek emerytalny między 62. a 67. rokiem życia - a więc wynosi on około 65 lat. I zwykle jest on równy dla kobiet i mężczyzn. Jednak niewykluczone, że kraje wspólnoty będą ten wiek emerytalny z czasem wydłużać, gdyż tak jak Polska, wiele z krajów wysoko rozwiniętych boryka się z trudnościami demograficznymi i przedłużenie okresów składkowych będzie po prostu koniecznością dla zachowania stabilnego systemu emerytalnego.

Pieniądze to nie wszystko - PiS zdemoralizował Polaków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.