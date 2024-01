Podwyżki w budżetówce nie dla wszystkich! Rząd pominie jedną grupę?

Podwyżki pensji 2024

Czy pracownicy biur poselskich mogą liczyć na podwyżki pensji w 2024 roku? Pewne jest to, że jak wyliczył "Fakt" planowane wydatki Kancelarii Sejmu na przyszły rok są wyższe o 10 proc. niż te w mijającym właśnie roku i wynoszą 765 mln zł. Okazuje się, że duża część tej puli ma być przeznaczona na wynagrodzenia pracowników. W projekcie ustawy budżetowej przewidziano 12,3 procent podwyżki dla pracowników Kancelarii Sejmu, z możliwością zwiększenia tego procentu do 20. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że podwyżek płac w 2024 roku mogą zostać pozbawieni pracownicy biur poselskich. Dlaczego? Z formalnego punktu widzenia, nie są oni pracownika Kancelarii Sejmu, więc nie mogą być brani pod uwagę w przydzielaniu podwyżek płac pracownikom Kancelarii Sejmu. Jednak nie wszystko jeszcze stracone. Choć decyzje jeszcze nie zapadły, to rząd byłby skłonny podnieść ryczałty na biura poselskie tak, by ich pracownicy mogli mieć znacznie podniesione wynagrodzenia tak jak mają mieć je podniesione inni pracownicy sfery budżetowej. Ewentualne podwyżki wynagrodzeń dla pracowników biur poselskich byłyby realizowane w ramach proponowanego budżetu Kancelarii Sejmu na przyszły rok.

