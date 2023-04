i Autor: Pixabay

Energetyka jądrowa w Polsce

Polacy chcą aby mały reaktor jądrowe były podstawą transformacji energetycznej? [SONDAŻ]

"Polska potrzebuje czystego, taniego, bezpiecznego źródła energii. Atom, a zwłaszcza mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów" - powiedział w poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku premier Mateusz Morawiecki. A co na ten temat sądzą Polacy?