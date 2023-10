Polacy stracą dostęp do TVP! Zmiany już pod koniec listopada. Kogo dotyczą?

Co piąty Polak nie ma oszczędności! Fatalne dane

Jednak w związku z wydarzeniami na Ukrainie minister spraw wewnętrznych i administracji wystąpił do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę na nadawanie w starym standardzie DVB-T do końca 2023 roku. W międzyczasie multipleks MUX-6 już nadaje w nowym standardzie, a MUX-8 pozostaje w starym standardzie, bez planów na zmianę w najbliższej przyszłości.

Multipleksy lokalne Grupy MWE planują rozpoczęcie migracji na standard DVB-T2/HEVC w styczniu 2024 roku. Telewizja Polska długo unikała ujawnienia dokładnego harmonogramu zmiany standardu, ale teraz planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej w celu przygotowania widzów do nowego standardu.

Migracja na DVB-T2/HEVC ma zostać przeprowadzona stopniowo w całej Polsce i ma trwać nie dłużej niż tydzień. TVP dąży do tego, by cały proces zakończyć przed okresem świąt Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, kiedy wiele osób jest na urlopach. Przeprowadzenie tej operacji będzie wymagać współpracy m.in. z inżynierami Emitela, operatorem multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej.

Chcesz oglądać TVP? Musisz wymienić obecny sprzęt na nowszy

Dzięki DVB-T2 jakość HD w kanałach TVP3 i TVP Historia zostanie poprawiona. Wcześniejsze szacunki sugerowały, że około 0,5 miliona gospodarstw domowych będzie musiało dostosować swoje sprzęty do nowego standardu, jednak Krajowy Instytut Mediów od ponad roku nie przeprowadzał oficjalnych badań w tej sprawie. Kampania informacyjna ma na celu zachęcenie widzów do wymiany swojego sprzętu na nowy, kompatybilny z DVB-T2/HEVC. Tylko dzięki wymianie tego sprzętu wszyscy dotychczasowi widzowie kanałów TVP będą mieli zapewniony do nich dostęp w nowych standardach nadawania.

