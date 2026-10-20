W polskim sektorze bankowym zawrzało po informacjach, które ujrzały światło dzienne w Biuletynie Urzędu Patentowego z października 2026 roku. Prezes zarządu Banku Pekao Cezary Stypułkowski złożył wnioski o rejestrację dwóch znaków towarowych: „Polbank” oraz „Polbank24” - pisze wnp.pl. To działanie natychmiast uruchomiło falę domysłów dotyczących przyszłości banku z charakterystycznym żubrem w logo.

Tajemnicze zgłoszenie w Urzędzie Patentowym. Co zarejestrował prezes Pekao?

Zgłoszenia, choć opublikowane dopiero teraz, zostały złożone w Urzędzie Patentowym RP jeszcze w 2025 roku. W tamtym czasie Cezary Stypułkowski pełnił już funkcję prezesa Banku Pekao. Najważniejszy jest jednak zakres, jaki obejmuje rejestracja. Nie chodzi tu o drobne usługi, ale o cały pakiet działań kluczowych dla nowoczesnej instytucji finansowej.

Klasyfikacja towarów i usług w zgłoszeniu obejmuje między innymi:

oprogramowanie bankowe, w tym aplikacje mobilne,

prowadzenie i obsługę rachunków bankowych,

szeroko pojęte usługi finansowe.

Wnioski obejmują szeroki zakres usług, co wyraźnie wskazuje na plany związane z pełną działalnością finansową. To nie jest więc ruch czysto defensywny, mający na celu jedynie zablokowanie nazwy. Wygląda to na przygotowanie gruntu pod konkretny projekt.

Polbank wraca na rynek? Historia znanej marki

Nazwa Polbank nie jest nowa dla polskich klientów. Marka ta, należąca pierwotnie do greckiej grupy kapitałowej European Financial Group (EFG), przez lata z powodzeniem działała na naszym rynku. Jej historia była jednak burzliwa – bank został przejęty przez Raiffeisena, a następnie jego aktywa trafiły do BNP Paribas. W wyniku tych przekształceń ochrona prawna dla nazwy Polbank wygasła w 2019 roku, pozostawiając ją dostępną do ponownej rejestracji.

Teraz, po siedmiu latach, markę postanowił zabezpieczyć jeden z najważniejszych menedżerów w polskiej bankowości. Informacja, że Polbank powraca jako zarejestrowany znak, jest o tyle ciekawa, że od 2019 roku nazwa ta nie była chroniona prawnie po serii przejęć i zmian właścicielskich. Cezary Stypułkowski dostrzegł tę okazję i postanowił z niej skorzystać.

Rebranding Pekao to koniec z myleniem banku z PKO?

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, który podsuwa analiza tego ruchu, jest rebranding. Bank Pekao, mimo swojej ugruntowanej pozycji i charakterystycznego logo, od lat boryka się z jednym, dość prozaicznym problemem – jest notorycznie mylony z największym konkurentem, czyli PKO Bankiem Polskim. Sam prezes Stypułkowski w przeszłości publicznie zwracał na to uwagę.

Wprowadzenie zupełnie nowej, a jednocześnie już znanej i dobrze kojarzącej się nazwy, mogłoby ten problem rozwiązać. Potencjalny rebranding Banku Pekao na Polbank mógłby być strategicznym ruchem, który raz na zawsze rozwiązałby problem mylenia marki z jej największym konkurentem, PKO BP.

Na razie Bank Pekao nie komentuje sprawy. Należy pamiętać, że rejestracja znaku towarowego nie przesądza o jego natychmiastowym wykorzystaniu. Firmy często zabezpieczają w ten sposób swoje interesy na przyszłość. Jednak w tym przypadku skala przygotowań i osoba zgłaszającego sugerują, że na polskim rynku bankowym może nas czekać jedna z największych zmian od lat.

SZTURM NA TRYBUNAŁ TO POCZĄTEK. POTEM NBP I DELEGALIZACJA BRAUNA! | Miziołek & Olczyk