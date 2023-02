i Autor: Getty Images

Święto zakochanych

Połowa polskich par jest znudzona tradycyjnymi randkami. Chcemy wspólnie doświadczać nowych rzeczy

Walentynki szybko się zbliżają, więc można by się spodziewać, że wiele par już przygotowuje się do najbardziej romantycznego dnia w roku, kupując ukochanym prezenty, pisząc kartki, rezerwując bilety do kina i próbując zdobyć rezerwację w ulubionej restauracji. Okazuje się, że dzisiejsi randkowicze odrzucają tradycyjną „kolację i film” na rzecz wspólnych doświadczeń. Stawia na nie aż 2/3 par w Polsce, co pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez Huawei.