Polscy przedsiębiorcy masową zamykają swoje firmy. Olbrzymi wzrost

Jak podaje dziennik "Rzeczpospolita", w porównaniu z latami przed pandemią – liczba zawieszeń działalności gospodarczej wzrosła aż o prawie 250 proc. "W zestawieniu zawieszanych firm +prowadzą+ branże: budownictwo, handel, badania i nauka, przemysł, HoReCa oraz transport" - zaznacza "Rzeczpospolita". "W 2023 roku najwięcej, blisko 53 tys., zawieszono firm budowlanych, co w porównaniu z 2022 rokiem stanowi wzrost o 65 proc. 37 tys. firm w ostatnim roku zawieszono w szeroko rozumianym sektorze handlu. Zarówno tego hurtowego, jak i detalicznego, co stanowi wzrost o połowę w zestawieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – mówi "Rz" Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland.

"Pewnym zaskoczeniem i bardzo złą wiadomością dla polskiego społeczeństwa jest pojawienie się na wysokiej pozycji branży naukowo-badawczej. Ogółem w 2023 roku zawieszono działalność nieco ponad 24 tys. takich firm, co świadczy o poważnych problemach finansowych firm badawczych i przekłada się na wyhamowanie innowacyjności polskich firm – dodaje Starzyk, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

"Najbardziej dynamicznie rosła liczba zawieszonych działalności w sektorze HoReCa. W 2023 roku zawieszono tu blisko 17 tys. firm, co w porównaniu z 2022 rokiem stanowi wzrost o blisko 260 proc. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przed pandemią w branży HoReCa notowano 5-proc. spadek liczby zawieszanych hoteli i restauracji" - odnotowuje dziennik.

