Polska fabryka robi mięso z owadów. Teraz firma może rozszerzyć działalność

Czy mąka z owadów jest lepsza dla środowiska? HiProMine uważa, że tak

- Wszystko to jest możliwe przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko, dzięki swoistym cechom gatunkowym owadów oraz opatentowanej technologii HiProMine. Działania założycieli i zaangażowanych pracowników to odpowiedź twierdząca na pytanie, czy żywność może być zrównoważona. Połączenie natury i technologii pozwoliło stworzyć łańcuch pokarmowy, w którym owady pełnią rolę pomostu pomiędzy roślinnymi odpadami przemysłu rolno spożywczego, a ich konwersją na pełnowartościowe produkty – tym zdaniem polscy potentaci w branży mąki z owadów przekonują, że ich biznes to same korzyści, zwłaszcza dla środowiska naturalnego.

W dalszej części opisu działalności firma chwali się, że jest dostawcą alternatywnego białka „na skalę europejską” oraz autorem innowacyjnej technologii przemysłowej hodowli owadów. Wygląda jak opis biznesu nowej, ekologicznej ery. Dodatkowo polska firma zdobyła już szereg prestiżowych nagród:

Zwycięzca na BioForum 2016 Mistrzowie Innowacji,

Zwycięzca konkursu „Inicjator Innowacji” 2016 organizowanego przez Newsweek,

Zwycięzca Deloitte 2016, Najbardziej Przełomowe Innowacje,

Zwycięzca UberPITCH,

Wyróżnienie Business Insider – People Transforming Business.

Czy HiProMine rozszerzy działalność?

HiProMine specjalizuje się w produkcji mąki z owadów używanej następnie jako karma dla zwierząt. Jednak w przestrzeni medialnej coraz więcej opinii sugeruje wykorzystanie mąki z owadów również jako „zwykłego” pożywienia. Przyszłość pokaże, czy HiProMine zacznie kiedyś produkować taką żywność na skalę przemysłową. Obecnie polska firma produkująca alternatywne białko jest w fazie ekspansji, nie tylko na rynku krajowym.