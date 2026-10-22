Polska i Indie rozwijają współpracę gospodarczą. Premier Donald Tusk w Nowym Delhi

Donald Tusk wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim oraz przedstawicielami niemal 100 polskich firm udali się do Indii. Polska delegacja weźmie udział w dwóch szczytach gospodarczych oraz spotkaniach poświęconych możliwościom rozwoju naszego eksportu. Forum gospodarcze w Nowym Delhi, z udziałem Donalda Tuska, ma sprzyjać nawiązywaniu kontaktów i rozwijaniu współpracy między firmami, startupami, instytucjami badawczymi i ośrodkami innowacji. Polska i Indie należą do najszybciej rozwijających się gospodarek Europy i Azji, dlatego też chcą rozwijać współpracę. Potencjał współpracy obejmuje m.in. obronność, energetykę, rolnictwo, naukę i zaawansowane technologie

Podczas Polsko-Indyjskiego Forum Biznesowego w Nowym Delhi premier Tusk mówił, że:

- Wartość partnerstwa strategicznego jest mierzona nie deklaracjami, ale inwestycjami, nowymi technologiami oraz stworzonymi miejscami pracy. Dlatego też współpraca Polski i Indii ma przekładać się na konkretne korzyści gospodarcze, wzmacniać odporność łańcuchów dostaw, zwiększać bezpieczeństwo ekonomiczne oraz wspierać rozwój rynku pracy.

Premier dodał, że Polska jest atrakcyjna dla indyjskiego biznesu, ponieważ leży w centrum szlaków transportowych Europy: - Mamy odpowiednią logistykę, infrastrukturę i możemy być atrakcyjnym kierunkiem inwestycji dla firm z Indii oraz miejscem, gdzie można rozwijać europejskie łańcuchy dostaw - podkreślił.

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Głos zabrał też minister finansów Andrzej Domański, który wskazał: - Współpraca naszych krajów powinna koncentrować się na najbardziej zaawansowanych sektorach gospodarki. I nieprzypadkowo dzisiaj towarzyszą nam liderzy i liderki branży kosmicznej w Polsce, przedsiębiorstwa sektora IT, sektora sztucznej inteligencji farmaceutycznego. W tych właśnie sektorach widzimy ogromny potencjał współpracy.