Polska potrzebuje więcej energii z odpadów. Przedstawiciele rządu o przyszłości ciepłownictwa

IV Forum Bezpieczeństwa Polski
2026-11-01 0:01 Materiał sponsorowany

Polska wciąż nie wykorzystuje pełnego potencjału energetycznego odpadów, choć zapotrzebowanie na nowe instalacje rośnie. O inwestycjach, zmianach legislacyjnych i przyszłości polskiego ciepłownictwa dyskutowali uczestnicy IV Forum Bezpieczeństwa Polski, które odbyło się 21 października na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczestnicy debaty o energii z odpadów na Forum Bezpieczeństwa Polski. O przyszłości ciepłownictwa pisze SE Superbiz.
Autor: IV Forum Bezpieczeństwa Polski/ Materiały prasowe

W debacie „Energia z odpadów – klucz do odporności energetycznej dla samorządów i przemysłu” uczestniczyli Urszula Pasławska, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Józef Matysiak, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Piotr Kapuściński, Head of BU Resource Recovery w Qemetica. Dyskusję moderował Jakub Kurasz z PwC Polska.

Urszula Pasławska zwróciła uwagę, że część odpadów wytwarzanych w Polsce trafia do instalacji za granicą, choć mogłaby być wykorzystywana do produkcji energii w kraju. Podkreślała, że termiczne przekształcanie odpadów nie powinno konkurować z recyklingiem, lecz stanowić uzupełnienie systemu gospodarki odpadami. Wskazywała również na potrzebę skrócenia procedur inwestycyjnych oraz wypracowania korzystnych rozwiązań dotyczących unijnego systemu ETS.

Konrad Wojnarowski przedstawił kierunki zmian legislacyjnych związanych z transformacją ciepłownictwa. Jednym z rozważanych rozwiązań jest uznanie ciepła wytwarzanego w instalacjach termicznego przekształcania odpadów za ciepło odpadowe, co mogłoby ułatwić modernizację systemów ciepłowniczych.

O skali potrzeb inwestycyjnych mówił Józef Matysiak. W programie NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami”, dysponującym budżetem 6 mld zł, zgłoszono projekty o wartości przekraczającej 15 mld zł. Fundusz realizuje obecnie finansowanie 18 nowych instalacji.

Praktyczne przykłady inwestycji przedstawił Piotr Kapuściński z Qemetica. Firma rozwija instalacje termicznego przekształcania odpadów w Inowrocławiu, Janikowie i Nowej Sarzynie. Mają one dostarczać stabilne ciepło do zakładów przemysłowych oraz lokalnych systemów ciepłowniczych, ograniczając zależność od tradycyjnych paliw.

Uczestnicy debaty wskazywali, że rozwój odzysku energii z odpadów może mieć istotne znaczenie zarówno dla konkurencyjności polskiego przemysłu, jak i bezpieczeństwa energetycznego samorządów.

Organizatorem IV Forum Bezpieczeństwa Polski była Fundacja FAPA, a współorganizatorami Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Europejskiego oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Partnerem Strategicznym wydarzenia była Polska Spółka Gazownictwa, partnerami Qemetica i Northrop Grumman, a partnerem instytucjonalnym Uniwersytet Warszawski.

Kolejna, piąta edycja Forum Bezpieczeństwa Polski odbędzie się 10 grudnia 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Zobacz nagranie całej debaty.

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