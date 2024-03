Ponad 300 zł co miesiąc. Kto dostanie pieniądze z ZUS bez wniosku?

Dodatek pielęgnacyjny nie tylko dla seniorów

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które z założenia ma stanowić wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji zdrowotnej i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Najwidoczniej rządzący Polską zakładają, że w Polsce w takiej sytuacji są wszystkie osoby po 75. roku życia - im dodatek pielęgnacyjny należy się z automatu. Pozostali muszą swoją sytuację udokumentować, stanąć przed stosowną komisją i złożyć wniosek w ZUS o przyznanie dodatku.

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany co miesiąc razem z wypłatą renty lub emerytury (stąd konieczność posiadania prawa do tego typu świadczeń). Obecnie - po marcowej waloryzacji - aż do końca lutego 2025 świadczenie wypłacane jest w kwocie 324,39 zł. Może dojść jednak do sytuacji, gdy mimo prawa do świadczenia, pieniądze nie zostaną wypłacone. Dzieje się tak, gdy osoba uprawniona do świadczenia przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż 2 tygodnie w trakcie miesiąca.

