Dodatek pielęgnacyjny 2024. Dla kogo? Jakie warunki trzeba spełnić?

Komu należy się dodatek pielęgnacyjny? Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane osobom wykazującym niezdolność lub ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji. Te osoby muszą składać odpowiednie wnioski, by otrzymać dodatek pielęgnacyjny. Odrębną grupę stanowią seniorzy, którym to dodatek należy się z urzędu po uzyskaniu określonego wieku. Obecnie to 75 lat.

Może się zdarzyć, że osoba, której teoretycznie należy się dodatek pielęgnacyjny, nie otrzymuje go. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca dodatku pielęgnacyjnego, gdy osoba uprawniona do świadczenia przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż 2 tygodnie w ciągu miesiąca.

Warto podkreślić, że dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany tak jak inne świadczenia senioralne z ZUS. Jeśli będzie obowiązywała obiecana podwójna waloryzacja, to i dodatek pielęgnacyjny będzie odpowiednio podwyższany. Ale póki co mamy jedną urzędową podwyżkę w roku. Od 1 marca 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 324,39 zł. Kwota ta doliczana jest do emerytury seniora co miesiąc. Wypłatą dodatku pielęgnacyjnego zajmuje się ZUS.

