i Autor: Getty Images Wniosek o rezygnację z PPK 2023 - wzór rezygnacji do pobrania

Pracownicze Plany Kapitałowe

Ponowne zapisy do PPK. Kto się wypisał, teraz dostanie niższą pensję. Jak zrezygnować z PPK? [POBIERZ WNIOSEK]

W związku z nadchodzącym obowiązkiem tzw. autozapisu do PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych), pracowników czeka ważna decyzja. Osoby, które nie chcą brać udziału w PPK, muszą ponownie złożyć wniosek o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Osoby zatrudnione mogą zrobić to od 1 marca, ponieważ dotychczas złożone deklaracje są ważne do końca lutego.