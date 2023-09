Popularna sieć sklepów zamyka się po niemal 100 latach. Chodzi o “Brytyjskie Pepco”

Sieć sklepów Wilko znika z rynku

Wilko po 97 latach zamyka ponad 400 sklepów. W sklepach popularnej sieci można było kupić m.in. sprzęt AGD, chemię domową czy wyposażenie wnętrz. Asortyment był bardzo szeroki - od płynu do naczyń i chemii gospodarczej przez zabawki, artykuły papiernicze, drobną elektronikę aż po meble i farby. Sieć nazywano "brytyjskim Pepco". 124 sklepy Wilko mają zostać zamknięte w dniach 17-21 września, działalność centrum dystrybucyjnego zakończy się 15 września, a pozostałe 222 sklepy zamkną się 1 października. Pracę straci ponad 12 tys. osób.

Wilko - wielkie problemy finansowe

Pracownicy wszystkich sklepów Wilko w całej Wielkiej Brytanii pierwsze problemy zaczęli zauważać już na początku stycznia tego roku, kiedy na półkach zaczynało brakować towaru – pisze biznes.interia.pl. Większość sklepów Wilko znajdowało się w atrakcyjnej lokalizacji - w centrach miastach i przy dużych ulicach handlowych. Obecnie jednak klienci coraz chętniej wolą robić zakupy w podmiejskich parkach handlowych o większej powierzchni. Obok lokalizacji problemem była także liczba sklepów, ale właściciele nie chcieli ich likwidować. Na działalność Wilko wpłynęła też konkurencja. Sklepy B&M, Poundland, The Range i Home Bargains często oferowały niższe ceny za te same produkty, ponieważ wysokie koszty utrzymania zmusiły kupujących do szukania okazji. W sierpniu właściciele Wilko ogłosili stan upadłości.

Próby ratowania Wilko

Ratunkiem miał być miliarder z Kanady Doug Putman, który jest właścicielem największej sieci sklepów z zabawkami w tym kraju - Toys R Us. Biznesmen chciał przejąć nawet 200 z ponad 400 sklepów Wilko. Ale koszty przejęcia były zbyt wysokie. Do gry włączyła się także Grupa Pepco (właściciel marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii), która porozumiała się z PwC (zarządcą brytyjskiej sieci) i ma przejąć część sklepów Wilko. Mowa o 71 umowach najmu, które miałyby być sfinalizowane wczesną jesienią. Pepco chce dołączyć je do sieci ponad 800 sklepów Poundland. Propozycję złożył także konkurent Wilko - B&M, ale chciał przejąć tylko 51 sklepów.

