Praca zdalna już obowiązuje. Tak firmy śledzą pracowników pracujących zdalnie

Totalna inwigilacja pracowników

Jak informuje portal pulshr., najczęściej, według raportu firmy ExpressVPN, pracodawcy sprawdzają historię przeglądanych stron WWW, czas poświęcony na tę czynność, używane aplikacje, zawartość ekranu w czasie rzeczywistym, aktywne godziny pracy. Używają także okresowego przechwytywania ekranu, monitorowania czatów i dzienników wiadomości.

Pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika, a także inne formy kontroli. Oprócz tego pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w zakresie samej pracy, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji.

"Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Vmware w 2021 r. wynika, że takie praktyki cieszą się dużą popularnością. Już wtedy 84 proc. ankietowanych polskich przedsiębiorców przyznało, że używa takich narzędzi podczas pracy hybrydowej lub zamierza je wdrożyć. Z badania „Microsoft Annual Work Trend Index Report 2022" wynika z kolei, że aż 85 proc. ankietowanych menedżerów ma wątpliwości co do zaangażowania pracowników w wykonywanie obowiązków zdalnie"-informuje portal.

Ale jak zaznacza portalu, wg. prawa pracownik musi być poinformowany o wprowadzonym monitoringu, a jego zakres i sposób stosowania należy ustalić ze związkami zawodowymi – jeśli takie u pracodawcy działają – i zamieścić w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy- informuje pulshr.

Kontrola sprzyja wypaleniu zawodowemu

Portal przywołuje raport Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, z którego wynika, że monitoring może przyczynić się do zmniejszenia satysfakcji z pracy, wzrostu poziomu stresu, a to może doprowadzić do zwiększonej rotacji pracowników.

Według pulshr, innym efektem nadmiernego kontrolowania pracowników może być wypalenie zawodowe, ponieważ pracownicy zdalni, obawiając się, że są nieustannie obserwowani, stale wydłużają swój dzień pracy.

"Niechęć pracowników do systemów kontroli budzi też niepewność co do tego, jakie dane zbiera pracodawca. Aż 41 proc. ankietowanych przyznaje, że w swojej organizacji nie zostali poinformowani jakie dane są gromadzone, dlaczego są zbierane oraz w jaki sposób są wykorzystywane. A jeśli informacje takie są przekazywane to, jak twierdzi Gartner, są niskiej jakości, a to utrudnia ich zrozumienie"-czytamy na portalu.

Portal cytuje badania wg., których 87 proc. badanych w ramach „Microsoft Annual Work Trend Index Report 2022" twierdzi, że przez pracę zdalną nie straciło nic ze swojej produktywności. Również elastyczność w kwestii miejsca i czasu pracy oraz doboru współpracowników może się okazać korzystna i podnieść wyniki pracowników, wynika z badań Gartnera.

Jak podsumowuje pulshr, praktyka pracy zdalnej w Polsce jest jeszcze bardzo młoda. Im szybciej pracodawcy wypracują standardy zadowalające zarówno ich interesy, jak i pracowników, tym łatwiej i szybciej będą mogli dostosować się do zmieniających się warunków na rynku i oczekiwań pracowników.

