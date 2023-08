Kiedy uczniowie IV klas dostaną laptopy? Gliński zdradził, do kogo trafią jako pierwsze

W tym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskali mLegitymację. Posiadanie mLegitymacji nie wymaga składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabyły uprawnienia do emerytury lub renty po 1 stycznia 2023 r., ZUS wydał legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty do ZUS.

Komu przysługuje legitymacja emeryta-rencisty?

Legitymację otrzymuje każda osoba w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Dokument wydawany jest przez ZUS na wniosek, a do jego posiadania uprawnia prawo do otrzymywania:

świadczeń emerytalnych,

emerytur pomostowych,

rent,

rent socjalnych,

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

mLegitymacja w telefonie emeryta-rencisty

ZUS wystawia elektroniczną wersję legitymacji każdemy emerycie-renciście. Także wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Uwaga! Bezpłatna mLegitymacja dostępna jest w aplikacji mObywatel, którą można zainstalować w każdym smartfonie. W ten sposób mLegitymacja zawsze jest przy właścicielu telefonu.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Aby dodać mLegitymację należy zrobić krok po kroku poniższe czynności:

Zainstaluj aplikację mObywatel, pobierając ją ze sklepów Google Play lub App Store. Uruchom aplikację mObywatel. W aplikacji mObywatel najpierw potwierdź w aplikacji swoją tożsamość i dodaj „Dowód osobisty”. Następnie na pulpicie aplikacji wybierz opcję “Dodaj dokument”. Znajdziesz ją na dole ekranu. Na wyświetlonej liście dokumentów wybierz: Legitymacja emeryta-rencisty. Po chwili na pulpicie aplikacji znajdziesz ikonę Twojej mLegitymacji.

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty po 1 stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Wniosek można pobrać ze strony ZUS i wydrukować lub wypełnić w formularzu interaktywnym i wydrukować. Papierowy wniosek należy złożyć w rejonowym oddziale ZUS.

Ważność plastikowej legitymacji emeryta-rencisty

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

Jak okazać mLegitymację emeryta-rencisty?

Jak okazać swoją mLegitymację emeryta-rencisty, gdy chcemy potwierdzić swoją tożsamość i uprawnienia? To proste, należy postępować według kolejności:

Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona. Wpisz hasło (ewentualnie skorzystaj z biometrii np. odcisku palca, i PIN-u). Wybierz „Legitymacja emeryta-rencisty”. Twoje dane wraz z datą ostatniej aktualizacji wyświetlą się od razu. Pokaż je osobie, która chce sprawdzić twoją tożsamość.

Gdzie można okazać mLegitymację emeryta-rencisty?

Legitymacja emeryta-rencisty w mObywatelu jest tak samo ważna, jak plastikowa legitymacja. Można ją okazać w każdej sytuacji, w której można było okazać tradycyjny dokument.

Ważne! Jeśli przepisy wymagają okazania dowodu osobistego wraz z tradycyjną legitymacją, to również należy okazać dowód osobisty wraz z legitymacją elektroniczną.

Jakie ulgi i zniżki przy korzystaniu z mLegitymacji emeryta-rencisty?

Zniżki na przejazdy komunikacją miejską

Nie ma jednej stawki zniżek dla całego kraju, każda gmina ustala własne stawki. Komunikacja miejska jest często dla seniorów bezpłatna albo znacznie tańsza. W większości miast osoby, które ukończyły 70 lat, jeżdżą za darmo.

Ulgi na przejazdy kolejowe

W przypadku przewoźników kolejowych emeryci w ciągu roku mogą skorzystać ze specjalnej ulgi 37 proc., która dotyczy dwóch przejazdów w 2 klasie. Istnieje też możliwość wyrobienia w PKP specjalnej Karty Seniora, która gwarantuje 50 proc. zniżki na przejazdy pociągami InterCity, TLK oraz ekspresowymi, niezależnie od wybranej klasy. W przypadku przewozów regionalnych zniżki dotyczą 30 proc. przy pojedynczych zakupach oraz 15 proc. ulgi przy zakupie biletów abonamentowych.

Zwolnienie z części opłat za rehabilitację

Emeryci i renciści mają ułatwioną możliwość korzystania z usług rozmaitych ośrodków rehabilitacyjnych oraz uzdrowisk po obniżonej cenie.

Zniżki na kulturę

Zniżki przy zakupie biletów do muzeów, teatrów, kin czy innych ośrodków kultury w Polsce i poza granicami naszego kraju. Seniorzy mogą także korzystać ze zniżek podczas niektórych imprez masowych - czasem są nawet na nie wpuszczani za darmo. W muzeach państwowych posiadacze legitymacji emeryta-rencisty płacą połowę ceny normalnego biletu.