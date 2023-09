Kto musi być obecny na otwarciu i odczytaniu testamentu?

Będą kontrole szamba! Kary nawet do 50 tys. złotych

Testament po śmierci spadkodawcy

Testament pozwala dysponować majątkiem po śmierci spadkodawcy. Dokument można spisać w domu i w domu go przechowywać. Testament musi być sporządzony osobiście przez jednego spadkodawcę. Spisany musi być przez osobę dysponującą swoim mieniem odręcznie na kartce papieru, nawet jeśli charakter pisma jest niewyraźny (nie można go napisać na maszynie, nie może być wydrukiem z komputera), musi być opatrzony datą i własnoręcznie podpisany (nie inicjałami i nie parafą). Jednak najpewniejszym testamentem jest testament spisany i potwierdzony u notariusza. Testament w formie aktu notarialnego jest dokumentem urzędowym. Po śmieci danej osoby, testament otwiera się w sądzie lub u notariusza.

Ogłoszenie i otwarcie testamentu

Otwarcie i ogłoszenie testamentu są zabezpieczeniem i gwarancją wypełnienia ostatniej woli spadkodawcy. Ma na celu poinformowanie zainteresowanych o treści dokumentu. Aby otworzyć testament konieczne jest przedstawienie u notariusza dowód śmierci spadkodawcy. Najczęściej jest to akt zgonu. Akt zgonu składa osoba, która się ubiega o otwarcie testamentu. Oprócz aktu zgonu, do ujawnienia i otwarcia testamentu potrzebne są dokumenty tożsamości osób, na których żądanie następuje otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz wypis aktu notarialnego dokumentującego testament notarialny. Jeśli dokument nie został sporządzony w obecności notariusza, należy przedstawić oryginał testamentu własnoręcznie sporządzonego przez zmarłego. W protokole potwierdzającym dokonanie otwarcia i ujawnienia testamentu zaznacza się datę, dane osoby, która przedłożyła testament, a także opis stanu fizycznego dokumentu. Na samym testamencie sporządza się informację o tym, że został on otwarty.

Ważne!

Jeżeli testament nie był sporządzony i nie był przechowywany u notariusza, ujawnienie testamentu odbywa się poprzez ogłoszenie w sądzie. Każda osoba będąca w posiadaniu testamentu zmarłej osoby, ma obowiązek złożyć go w sądzie spadku (czyli sądu, który zgodnie z ostatnim miejscem zamieszkania był odpowiedni dla zmarłego).

Kto musi być obecny na otwarciu i ogłoszeniu testamentu?

Odczytanie testamentu jest czynnością urzędową. Notariusz nie ma obowiązku informować o terminie otwarcia i odczytania testamentu. Obecność wszystkich zainteresowanych nie jest obowiązkowa, ale mają one prawo pojawić się w trakcie dokonywania odczytania testamentu. Zazwyczaj obecna jest tylko jedna osoba, ta która składa testament u notariusza. Może być to spadkobierca, przyjaciel osoby zmarłej czy jej prawnik. Po odczytaniu testamentu sąd i notariusz informuje osoby zainteresowane: wykonawcę testamentu, kuratora spadku, spadkobierców. Jeśli ogłoszenie testamentu zostało dokonane przez notariusza, urzędnik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym sąd spadku poprzez przesłanie protokołu czynności.

QUIZ PRL. Łapówki w życiu Polaków. Bez nich nie dało się niczego załatwić? Pytanie 1 z 10 Do tzw. łapówek rozpaczliwych zaliczały się: podwawelska i pasztetowa kostki smalcu butapren i guma arabska Dalej