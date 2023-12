Premie dla pracowników w Kaufland. Ile dostaną przed świętami?

Premie świąteczne w Kauflandzie

W Niemczech Kaufland zatrudnia około 84 000 osób, które na mocy układu zbiorowego mogą otrzymać premię bożonarodzeniową. Wypłata takiej premii nie jest co do zasady obowiązkowa, ale Kaufland wypłacił już premie świąteczne w poprzednich latach i dlatego trzyma się tego również w tym roku. Premia świąteczna w niemieckim Kauflandzie jest zróżnicowana, ale we wszystkich przypadkach wynosi co najmniej 50 procent miesięcznego wynagrodzenia – pisze portalspozywczy.pl.

"Jesteśmy spółką zawierającą układ zbiorowy, płacimy naszym pracownikom zgodnie z taryfą obowiązującą w każdym kraju związkowym i dlatego opowiadamy się za uczciwymi i doceniającymi warunkami" - wyjaśnił rzecznik firmy Dominik Knobloch zapytany przez redakcję BW24.de. - "W zależności od obszaru rokowań zbiorowych premia świąteczna dla pracowników rokowań zbiorowych w Kaufland wynosi od 50 do 62,5 procent wynagrodzenia" - dodał.

Zarobki pracowników w niemieckim Kauflandzie

Portal portal BW24.de podaje przykładowe pensje i premie w niemieckim Kauflandzie. Kasjerzy i kasjerki, którzy zarabiają miesięcznie 2575 euro/brutto mogą liczyć na 1287,50 euro/brutto premii wynoszącej 50 proc. wynagrodzenia oraz 1609,40 euro/brutto przy premii na poziomie 62,5 proc. Kierownik sklepu, który zarabia 6183 euro/brutto może liczyć na premie w wysokości 3091,50 euro/brutto (50 proc.) lub 3864,40 euro/brutto (62,5proc.), a kupiec zarabiający co miesiąc 6483 euro/brutto - 3241,50 euro/brutto premii w wysokości 50 proc. pensji lub 4051,90 euro/brutto (62,5 proc.). Pracownik magazynu, który zarabia 2558 euro/brutto otrzyma przed świętami 1279 euro/brutto lub 1598,75 euro/brutto.

