Proboszcz ujawnił dokładne kwoty pensji księży w Polsce! Zarobki księży w Polsce

Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła ks. Leszek Slipek w rozmowie z Tygodnikiem Powszechnym postanowił opowiedzieć o zarobkach duchownych. Warto zaznaczyć, że wypowiedź nie jest jednoznaczna ponieważ wiele zależy od miasta i samej parafii. Należy również pamiętać, że księża sami opłacają składki emerytalne a także ponoszą koszty związane z pensjami między innymi gospodyń czy pracowników zakrystii. Koszty sięgają nawet 10 tys. złotych miesięcznie.

Zarobki księży. Ile zarabiają duchowni?

Pieniądze, które otrzymują za swoją posługę to od 2 do 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. Nie stanowi to jednak ich całego wynagrodzenia. Księża mają wiele okazji, aby "dorobić" o czym poinformował ks. Leszek Slipek. W rozmowie z Tygodnikiem Powszechnym wspomniał o datkach z tacy (w niektórych parafiach to nawet 18 tys. zł miesięcznie), wspominkach związanych z modlitwą za zmarłych (około 2 tys. zł) oraz dochodach z wynajmu nieruchomości - przytacza "Fakt". W okresie świątecznym należy również doliczyć datki zebrane podczas "kolędy". Należy jednak zaznaczyć, że duchowni otrzymują 20 proc. zebranej kwoty.

Ksiądz nie tylko w kościele. W jakich instytucjach dorabiają?

Jak wylicza portal Onet.pl duchowni mogą również pełnić funkcje w różnych instytucjach publicznych:

nauczanie religii w szkołach -> 2 tys. zł netto (cały etat)

szpital -> 1 100 zł netto (miesięcznie)

policja -> 2 300 zł netto (miesięcznie)

więzienie -> 2 200 zł netto (miesięcznie)

Sonda Czy ksiądz jest dla ciebie osobą z autorytetem? Tak Nie, wizerunek Kościoła w Polsce został mocno nadszarpnięty w ostatnich latach Dla mnie nie, ale znam osoby, które liczą się ze zdaniem duchowieństwa