i Autor: Shutterstock (2)

OZE

Fotowoltaika przestanie się opłacać? Od sierpnia wchodzi nowe prawo

Jak informuje money.pl, od sierpnia wchodzą w życie rewolucyjne zmiany, czyli taryfy dynamiczne. Według nowych zasad stawki za prąd będą ustalane co godzinę. Problem polega na tym co zrobić z nadwyżką wyprodukowaną przez właścicieli fotowoltaiki i czy ta grupa będzie musiała dopłacać do produkowanej przez siebie energii. To jedyne pytania czy nadal będzie opłacało się produkować prąd ze słońca.