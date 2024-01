To najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę! Nawet Kaczyński wykorzystał ten trik!

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w grudniu wyniosła 6,1 proc., licząc rok do roku, i 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.

"Mimo obserwowanego w ostatnich miesiącach silnego spadku, inflacja od 33 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. r/r)" - ocenili analitycy Credit Agricole.

Wskazali, że głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie inflacji była niższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe", która zmniejszyła się w grudniu do 6 proc. r/r wobec 7,3 proc. w listopadzie. "Spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych obserwowany jest we wszystkich jej głównych kategoriach i wynika z efektów wysokiej bazy sprzed roku, jak również z odnotowanego w ostatnich kwartałach wyraźnego obniżenia cen surowców rolnych" - zaznaczyli analitycy.

Ceny energii podwyższyły inflację

Ich zdaniem w kierunku wzrostu inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen nośników energii, która zwiększyła się w grudniu do 9,2 proc. wobec 8,1 proc. w listopadzie. "Jej wzrost wynikał z efektu niskiej bazy sprzed roku związanego ze spadkiem cen opału w grudniu 2022 r." - dodali eksperci.

W najbliższych miesiącach spadek inflacji. Co zdecyduje RPP?

"Najbliższe miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji, a ona sama w II kw. br. osiągnie swoje minimum lokalne na poziomie 2,3 proc. Od III kw. br. oczekujemy stopniowego wzrostu inflacji, która osiągnie swoje maksimum lokalne w II kw. 2025 r. na poziomie 4,8 proc. r/r, po czym obniży się osiągając poziom 3,5 proc. w IV kw. 2025 r." - prognozują analitycy Credit Agricole.

Według nich oznacza to, że inflacja ogółem "przejściowo ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego (2,5 proc. r/r) w okresie marzec-maj br.". Dodali, że - ich zdaniem - skłoni to RPP do wznowienia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej (RPP obniży stopy procentowe o 25 pb w marcu i lipcu br.).

Analitycy zastrzegli, że potencjał do większej skali obniżek jest ograniczony z uwagi na oczekiwany ponowny wzrost inflacji w drugiej połowie br. "Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są ubiegłotygodniowe jastrzębie wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego oraz członka RPP I. Dąbrowskiego, a także ewentualne postawienie prezesa A. Glapińskiego przed Trybunałem Stanu" - dodali.

Zdaniem Credit Agricol opublikowane w poniedziałek finalne dane o inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

