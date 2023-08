Nowe promocje w PGG! Węgiel tańszy nawet o 200 zł kupisz teraz w sklepie PGG

Jest już projekt budżetu na 2024 rok. Co się zmieni?

Upewnij się, że masz odpowiedni limit na koncie

PGG informuje, że w przypadku wybrania opcji płatności BLIK, należy się sprawdzić czy posiadamy odpowiedni limit środków pieniężnych umożliwiający opłacenie złożonego zamówienia.

"Zmiany formy płatności przy złożonych już zamówieniach, można dokonać wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy dostępny na profilu klienta" czytamy w komunikacie spółki.

W e-sklepie PGG zarejestrowało się już prawie milion sto tysięcy osób, a rekordy zainteresowania padały w lipcu i sierpniu ubiegłego roku, gdy jednocześnie e-sklep notował od 5,5 do 10 mln jednoczesnych odwiedzin.

Ceny węgla mocno w dół

O ile w prywatnych składach jeszcze do niedawna średnia cena kształtowała się w granicach 3,5 tys. zł za tonę, to obecnie spadły do poziomu poniżej 2 tys. za tonę. Spadek cen wymusił tańszy węgiel sprzedawany przez samorządy z rządowymi dopłatami. Obecnie węgiel z PGG sprzedawany jest w niezmiennej cenie 1500-1700 zł za tonę, podczas gdy jeszcze niedawno normą na składach była cena 3,5 tys. zł za tonę.

W 2023 r. prawie 5 mln ton węgla zapewni górnictwo krajowe, z czego ok. 3 mln ton dostarczą kopalnie PGG. Pozostałe 2 mln będą pochodziły z importu. - Nie ma zatem ryzyka niedoboru węgla na krajowym rynku w sezonie grzewczym 2023/2024 -zapewnił wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.