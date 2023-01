Przejdą na emeryturę dopiero po ukończeniu 71 lat! Kto musi tyle czekać?!

Europejczycy muszą pracować dłużej

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Kobiety, aby otrzymać najniższą emeryturę, muszą wykazać 20 lat płacenia składek, a mężczyźni – 25 lat. Minimalna wysokość świadczeń wynosi 1250,88 zł brutto (1066,24 zł netto). Według danych ZUS, w marcu 2022 roku średnia emerytura wynosiła w Polsce 2545 zł brutto. W przypadku mężczyzn to 3184 zł brutto, zaś kobiet 2128 zł brutto.

Sytuację kryzysową najlepiej można zaobserwować natomiast we Włoszech. Na 100 aktywnych pracowników przypada prawie 40 seniorów. Tym samym kraj został zmuszony do przeprowadzenia reformy emerytalnej. Od czterech lat kobiety i mężczyźni mogą odejść z pracy w wieku 67 lat. Aby otrzymać państwową emeryturę, muszą udokumentować przepracowanie 20 lat. Wysokość świadczenia emerytalnego we Włoszech uzależniona jest od ilości i wartości wpłacanych składek. nNe może być jednak niższa niż 660 euro miesięcznie. Jeśli emeryt opłacał składki przez co najmniej 37 lat, może liczyć na dodatkowe 5 tys. euro rocznie. Może się też ubiegać o dodatkową emeryturę albo przejść na nią wcześniej.

W tegorocznej ustawie budżetowej przewidziano rewaloryzację emerytur do 120 proc. w stosunku do wielkości inflacji. Zdecydowano też, że ci, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, pozostaną na nim do ukończenia 71 lat. Wtedy będą mogli przejść na zwykłą emeryturę lub w wieku 68 lat odejść na wcześniejszą, ale odpowiednio niższą.

Sonda Czy uważasz, że w Polsce można przeżyć za minimalną krajową emeryturę? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zazdrościsz mundurowym wcześniejszej emerytury?

Posłuchaj, jakie ma zalety i WADY, a może szybko przestaniesz...