Przejście na emeryturę. Gdzie szukać dokumentów płacowych

Świadectwo pracy - niezbędny dokument do emerytury

Jeśli chcesz przejść na emeryturę, musisz dostarczyć do ZUS dokumenty potwierdzające twój staż pracy oraz wysokość zarobków uzyskiwanych w okresie aktywności zawodowej. Może wówczas okazać się, że brakuje ci niektórych dokumentów. W przypadku, gdy firma, w której pracowałeś, już nie istnieje, trzeba zacząć od ustalenia, co się z nią stało - została zlikwidowana, przekształcona, a może sprywatyzowana. Jeśli potrzebujesz świadectwa pracy z nieistniejącego już miejsca pracy, musisz udać się do odpowiedniej instytucji, która przejęła dokumentację zlikwidowanego zakładu.

Świadectwo pracy ze zlikwidowanej firmy

Jeżeli zakład pracy został zlikwidowany, a było to przedsiębiorstwo państwowe dokumentację osobową i płacową pracowników tych zakładów pracy mógł przejąć:

* następca prawny – np. przedsiębiorstwo, które powstało w wyniku zmian organizacyjnych lub przekształceń, albo spółka prawa cywilnego lub handlowego, która powstała po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa,

* organ założycielski – najczęściej wojewoda,

* organ nadrzędny – np. ministerstwo.

Na obszarze każdego województwa jest archiwum, które gromadzi dokumentację ze zlikwidowanych państwowych zakładów pracy. Wykaz tych archiwów znajduje się na stronie internetowej ZUS, a także w każdej placówce.

Dokumentację osobową i płacową ze zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych mógł przejąć:

* związek rewizyjny, w którym była zrzeszona spółdzielnia,

* Krajowa Rada Spółdzielcza (00-013 Warszawa, ul. Jasna 1), jeżeli nie ma związku rewizyjnego albo jeśli został zlikwidowany.

Na stronie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, pod adresem http://www.zlsp.org.pl w zakładce „Składnica akt” można odnaleźć adresy terenowych archiwów przechowujących dokumentację zlikwidowanych spółdzielni.

Dokumenty pracownicze ze zlikwidowanych spółek prawa cywilnego lub handlowego zabezpiecza syndyk masy upadłościowej albo likwidator. To on wskazuje przechowawcę.

Gdzie możesz szukać dokumentacji płacowej?

Informacje o miejscu przechowywania dokumentów można uzyskać:

* u właściwego marszałka województwa,

* w placówce ZUS albo na stronie internetowej Zakładu- baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy,

* w archiwach państwowych albo w ogólnopolskiej bazie internetowej prowadzonej przez Archiwum Państwowe w Warszawie https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/.

Informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej byłych pracodawców gromadzą również:

* wydziały sądów rejestrowych właściwych terytorialnie dla siedziby firmy,

* sądy upadłościowe,

* organy prowadzące ewidencję działalności gospodarczej oraz urzędy skarbowe,

* archiwa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i przechowawcy komercyjni. Wydają oni zaświadczenia albo poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów.

Byli pracownicy PGR i podobnych zakładów powinni się zgłosić po dokumenty do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a osoby zatrudnione w jednostkach wojskowych - do Centralnego Archiwum Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie.