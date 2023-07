Przez przypadek odkryli nieskończone źródło energii? Wszystko za sprawą studenta

Nie pijesz i nie palisz? A może nie wyobrażasz sobie życia bez telefonu? Uzależnienie od telefonu jest równie groźne co od narkotyków!

Zaczęło się od tego, że jeden ze studentów podczas pracy nad urządzeniem zapomniał włączyć zasilania. Zespół badawczy z UMass był ogromnie zaskoczony, gdy odkrył, że urządzenie składające się z wielu mikroskopijnych rurek, zwanych nanodrutami, wytworzyło sygnał elektryczny. Każdy z tych mikroskopijnych drucików jest o tysiąc razy cieńszy od włosa ludzkiego, co jednak wystarcza, aby mogły w nim utknąć cząsteczki wody, których w powietrzu jest mnóstwo. Równocześnie średnica nanorurek jest na tyle mała, że cząsteczki wody, które w nie wpadają, mają kontakt z jej ściankami. Każdy taki kontakt powoduje, że materiał, z którego wykonane są nanorurki, nabiera niewielkiego ładunku elektrycznego. W miarę zwiększania liczby takich kontaktów jeden koniec rurki nabierał innej polaryzacji niż drugi.

Zespół badawczy zdając sobie sprawę z potencjału swojego odkrycia, postanowił zastosować inną metodę. Zamiast nanodrutów, zaczęli wykorzystywać materiały z milionami mikroskopijnych otworków, nazywanych "nanoporami". W ten sposób stworzyli urządzenie o rozmiarze zbliżonym do znaczka pocztowego, ale o grubości jednej piątej ludzkiego włosa. To urządzenie jest w stanie generować prąd o mocy około jednego mikrowata. Choć to niewielka ilość, wystarcza, aby zapalić jeden piksel na ekranie LED.

