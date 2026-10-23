Przybyło ponad 100 tys. nowych bezrobotnych. Stopa bezrobocia jednak nie drgnęła

Stopa bezrobocia we wrześniu 2026 roku utrzymała się na stabilnym poziomie 5,8%, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego.

Mimo pozornej stabilności, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych gwałtownie wzrosła do 108,9 tys. osób, co oznacza wzrost o ponad 21 tys. w ciągu miesiąca.

Ten znaczący skok liczby nowych bezrobotnych może sygnalizować pierwsze symptomy spowolnienia na polskim rynku pracy, wykraczające poza sezonowe czynniki.

Chociaż rząd uspokaja, kolejne miesiące pokażą, czy ten wzrost to jednorazowy "wystrzał", czy początek nowej, mniej korzystnej tendencji.

Najnowsze dane GUS o bezrobociu we wrześniu 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował najświeższe informacje dotyczące sytuacji na polskim rynku pracy. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, wskaźnik bezrobocia nie drgnął. Stopa bezrobocia we wrześniu 2026 roku wyniosła 5,8 proc., czyli dokładnie tyle samo, co miesiąc wcześniej, w sierpniu.

Na pierwszy rzut oka to dobra wiadomość, która mogłaby świadczyć o dużej odporności naszej gospodarki. Dane te są również zgodne z wcześniejszymi szacunkami, jakie przedstawiało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Donalda Tuska.

GUS podał również, że łączna liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec września wyniosła 907,0 tys. To minimalnie mniej niż w sierpniu, kiedy było ich 909,5 tys. Mówimy więc o symbolicznym spadku o 2,5 tys. osób. Wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach.

Stabilny wskaźnik, ale czy rynek pracy w Polsce zwalnia?

Kiedy przyjrzymy się bliżej liczbom, obraz staje się mniej optymistyczny. Kluczowy jest jeden wskaźnik, który często umyka uwadze: liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. To osoby, które właśnie straciły pracę lub po raz pierwszy zgłosiły się do urzędu. I tutaj widać wyraźne tąpnięcie.

We wrześniu w urzędach pracy zarejestrowało się aż 108,9 tys. nowych bezrobotnych. Dla porównania, w sierpniu było ich zaledwie 87,6 tys. To wzrost o ponad 21 tysięcy osób w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Tak duży skok liczby nowych bezrobotnych może być sygnałem ostrzegawczym, że rynek pracy w Polsce zaczyna odczuwać pierwsze symptomy spowolnienia.

Skąd taki wzrost? Częściowo można go tłumaczyć końcem prac sezonowych, zwłaszcza w rolnictwie, turystyce czy budownictwie. Wrzesień to tradycyjnie miesiąc, w którym wiele umów czasowych wygasa. Jednak skala tego wzrostu jest na tyle duża, że zmusza do zastanowienia, czy nie jest to początek głębszego trendu. To może oznaczać, że firmy ostrożniej podchodzą do zatrudniania i łatwiej decydują się na zwolnienia.

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