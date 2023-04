Q-Doręczenia – już można aktywować i korzystać

Właściciele adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) mogą w panelu usług dodatkowych szybko i wygodnie aktywować nową usługę. Dzięki Q-Doręczeniom można ze swojego ADE korespondować m.in. z osobami fizycznymi i firmami.

Zalety usługi RDE

System teleinformatyczny Poczty Polskiej zapewnia bezpieczeństwo przesyłki i to, że nie zostanie zmieniona na żadnym etapie wysyłki. Przedsiębiorca za każdym razem dostaje dowody potwierdzające jak nadanie, preawizację i odebranie korespondencji. Opatrzone są one kwalifikowanym znacznikiem czasu i zabezpieczone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną dostawcy usługi. Jest to korespondencja tożsama z listem poleconym.

Jak aktywować

Aby uzyskać adres ADE, trzeba należy złożyć wniosek o jego nadanie do ministra właściwego ds. informatyzacji. Osoby fizyczne składają wnioski na stronie gov.pl, prowadzący działalność gospodarczą - na stronie biznes.gov.pl. Po utworzeniu ADE, należy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń (SD), a następnie w panelu usług dodatkowych aktywować Q-Doręczenia. Po akceptacji regulaminu skrzynka doręczeń kwalifikowana (SDK). Od tego momentu można już korzystać z usługi.

Nadawanie ADE przez Ministra oraz zarządzana przez niego baza adresów elektronicznych (BAE) daje gwarancję, że wiemy dokładnie z kim prowadzimy korespondencję i nie ma możliwości podszycia się pod inną osobę. Każdy użytkownik chcąc skorzystać z usługi musi się uwierzytelnić tj. zalogować środkiem identyfikacji elektronicznej np. profilem zaufanym.

Jak korzystać

Jeśli chcemy nadać przesyłkę, musimy znać ADE adresata. Na SDK jest możliwość stworzenia własnej książki adresowej z kontaktami. Przesyłka jednorazowo może zostać nadana do 50 adresatów. Każda wysłana przesyłka w Folderze Wysłane jest widoczna oddzielnie i ma swoje dowody nadania, preawizacji, odebrania. Wielkość pojedynczej przesyłki wraz z załącznikami to maksymalnie 10 MB. Przedsiębiorca może skorzystać z opcji „Podpisz umowę” i płacić za nadane przesyłki raz w miesiącu, po otrzymaniu faktury od Poczty Polskiej.

Po nadaniu przesyłki adresat na swój adres do notyfikacji otrzymuje informację o nowej wiadomości. Po uwierzytelnieniu się do SD i wejściu na usługi dodatkowe do SDK, widzi wiadomość w Folderze Odebrane, w Powiadomieniach. Ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia przesyłki. Jeśli zaakceptuje, wiadomość będzie gotowa do odczytu w Folderze Odebrane w zakładce Przesyłki.

Otrzymaną lub wysłaną wiadomość wraz z dowodami można ściągnąć i zapisać w określonej przez siebie lokalizacji.