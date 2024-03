QUIZ PRL: Kto wtedy do szkoły chodził, musi to pamiętać! Podejmiesz wyzwanie?

Polska Rzeczpospolita Ludowa była faktycznie rzeczą pospolitą i do wyrzygania nudną. Jednobarwna i opresyjna. Niemal wszyscy, którzy chcieli mieć inne życia niż reszta, żyli pospolicie i beznadziejnie, zaszantażowani. Misie z trocinami w brzuszkach, koniki na biegunach, czarne szmaciane lalki, mające białe oczy, perfumy „Być może” w smukłych flakonikach, w niby-jeansy „Szarikach”, telewizory w obudowach z giętego drewna pokrytego szlachetnym fornirem, Junaki, Osach, kasetowy Grundigach z radiem, kasety Superton, z taśmą gniotącą się w pliski i wkręcaną ołówkiem. Jeśli pamiętasz to wszystko, to musisz zdobyć komplet punktów!

QUIZ PRL: Jak dobrze pamiętasz PRL? Komplet punktów zdobędą nieliczni Pytanie 1 z 10 Ściany peerelowskich komisariatów były pomalowane farbami: olejnymi - szarą i seledynową o jasnych, słonecznych kolorach przemysłowymi z azbestem Dalej

