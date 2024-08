QUIZ Dzieciństwo PRL. Brzmi znajomo? Dokończ kultowe teksty naszych mam!

W naszym niekończącym się cyklu zabawnych Quizów Super Expressu kolejny nostalgiczny Quiz z czasów PRL. Gotowi do zabawy? Pora powrócić pamięcią do PRL-owskiego dzieciństwa i odświeżyć sobie kultowe teksty naszych mam. Kto nie pamięta, niech spyta ojca i matki, jak wyglądało dzieciństwo w PRL.

"Liczę do trzech!" – ileż razy słyszeliśmy to groźne liczenie, gdy zwlekaliśmy z wykonaniem zadania. Albo klasyczne "Ziemniaki możesz zostawić, ale mięso zjedz" – bo przecież białko było najważniejsze. A co z wiecznym "Na co ty czekasz? Aż ktoś za ciebie to zrobi?" To hasło motywowało nas do działania, choć nie zawsze chętnie.

Kuchnia była centrum dowodzenia w każdym domu. To tam zapadały najważniejsze decyzje, a mama była bezwzględnym szefem kuchni. "Smacznego" – brzmiało rzadko, częściej słyszeliśmy, że danie jest na święta albo że trzeba się podzielić z rodzeństwem. A gdy w brzuchu burczało i prosiliśmy mamę o kanapkę, padało pytanie: "A co? Bozia rączek nie dała?" albo "Czy urodziłam cię bez rąk?"

Nie tylko w kuchni nasze mamy miały swoje ulubione powiedzenia. "To wygląda jak psu z gardła wyciągnięte" – słyszeliśmy, gdy staraliśmy się zrobić wrażenie na ważnej uroczystości. Albo "Traktujesz dom jak hotel", gdy zbyt często wychodziliśmy z domu. A kiedy coś zbroiliśmy, to już w ogóle mogliśmy spodziewać się burzy. "W domu porozmawiamy" – to zdanie budziło w nas respekt i strach.

Ale były też i zabawne sytuacje. Pamiętasz, jak mama mówiła, że "jesteś głupszy niż ustawa przewiduje"? Albo jak twierdziła, że "gdyby nie ja, to mieszkanie by brudem zarosło"? To wszystko dodawało kolorytu naszemu dzieciństwu i tworzyło niepowtarzalny klimat.

Dziś, gdy wspominamy te słowa, uśmiechamy się z nostalgią. To część naszej tożsamości, fragment historii, który warto pielęgnować. Choć czasy się zmieniły, a nasze mamy już nie gotują nam codziennie obiadów, ani nie czekają ze ścierką kuchenną w progu, to ich słowa wciąż brzmią w naszych uszach. I przypominają nam o tym, jak wiele im zawdzięczamy.

A Ty, które z tych powiedzeń pamiętasz najlepiej?

