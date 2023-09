QUIZ PRL. 10 polskich wynalazków, które wstrząsnęły światem. Tylko dla prawdziwych znawców!

Tym razem nasz QUIZ PRL sięga w głąb mroków historii dalej niż dzieje Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dlatego na początek, kilka słów wyjaśnienia.

Lampa naftowa Ignacego Łukasiewicza jest jednym z najważniejszych wynalazków w historii. Zrewolucjonizowała ona oświetlenie i przyczyniła się do rozwoju gospodarczego i społecznego wielu krajów. Polski farmaceuta skonstruował pierwszą w pełni bezpieczną lampę naftową w 1853 roku we Lwowie. Lampa naftowa Łukasiewicza była znacznie bardziej wydajna niż dostępne wówczas lampy olejowe. Dawała jasne światło, nie kopciła i była tańsza niż wcześniejsze rozwiązania.

W 1916 polski chemik Jan Czochralski przez przypadek zamiast w kałamarzu zanurzył cynową stalówkę pióra w roztopionej cynie. Zauważył, że metal zastygł w postaci cienkiej nici o niespotykanych dotąd właściwościach. Wziął się do pracy na nowo i opracował metodę powstawania monokryształów. Jego naśladowcy wykorzystali ją do produkcji monokryształu krzemu, który jest głównym materiałem do produkcji układów scalonych - podstawy współczesnej elektroniki. A to nie koniec zastosowań.

K-202 był jednym z najważniejszych wynalazków w polskiej historii. Pod tym tajemniczym kryptonimem kryje się minikomputer skonstruowany przez inżyniera Jacka Karpińskiego w latach 1970-1973. Był to pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie minikomputerów na układach scalonych. K-202 był 16-bitowym komputerem o taktowaniu 1 MHz. Miał 4 KB pamięci operacyjnej i 4 KB pamięci stałej. Wyposażony w autorski system operacyjny o nazwie KOS był wielozadaniowy i wielodostępny. Przez moment był naszym flagowym towarem eksportowym podbijając rynek brytyjski. Wyprodukowano zaledwie 30 sztuk, bo jak powiedział jeden z partyjnych czynowników: “Jeśli nie mają tego Amerykanie, to czy to może być dobre?”

Pora na QUIZ PRL. 10 polskich wynalazków, które wstrząsnęły światem. Komplet pytań zdobędą tylko fani nauki. Zatem do dzieła!

QUIZ PRL. 10 polskich wynalazków, które wstrząsnęły światem Pytanie 1 z 10 1. Jan Czochralski w 1916 w laboratorium AEG w Berlinie wynalazł metodę, dzięki której działają wszystkie: telewizory i smartfony lampy i fotony kompensatory i kondensatory Dalej

