Wróżby andrzejkowe w PRL miały przeważnie podtekst romantyczny lub erotyczny, można było z nich nadludzkim wysiłkiem wyobraźni wyczytać kto z kim się połączy w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości i stworzy podstawową komórkę społeczną. Oraz co komu chodzi po głowie.

Wbrew logice, do wróżenia z wosku – podstawowej wróżby andrzejkowej – wcale nie był potrzebny wosk. Wystarczyła zwykła stearyna, z której zrobione były świece.

Stearyna, w przeciwieństwie do wosku, błyskawicznie zastygała w wodzie, stając się bardzo kruchą. Dlatego wyjęcie wylanej na wodę wróżby w całości było specjalną umiejętnością.

Lista wróżb andrzejkowych była dość krótka. Wróżono z butów ustawianych jeden za drugim od ściany do drzwi. Tu też chodziło o wyjście za mąż. Podobnie jak we wróżbie, w której przebijało się igłą wielokrotnie złożoną serwetkę z zapisanymi imionami. Ciągnęło się też losy z narysowanymi ikonkami. Wylosowanie gwiazdki oznaczało karierę, liścia staropanieństwo, drzewa – dużą rodzinę, obrączki – wiadomo, małżeństwo i to rychło.

Prastara tradycja wymagała, aby wróżby andrzejkowe odbywały się po północy. W praktyce jednak, z powodu ciszy nocnej, trzeba było wyłączać magnetofony i adaptery przed 22:00. Ciszę wypełniało się właśnie wróżbami, często towarzyszyły im spontaniczne okrzyki i piski, co oburzało sąsiadów.

W PRL-u andrzejkowe tradycje przycięto i zaadaptowano do PRL-owskich warunków. Jak wszystko.

Andrzejkowy QUIZ PRL w 10 pytaniach obnaży waszą wiedzę na temat andrzejkowych tradycji i zwyczajów kultywowanych w PRL-u. Jeśli nie wiecie, jak się dawniej bawiono w wieczór andrzejkowy spytajcie matki, posłuchajcie babki.

