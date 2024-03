QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej? Na pewno znasz odpowiedzi

W czasach PRL-u popularne były przede wszystkim napoje gazowane, produkowane przez państwowe zakłady przetwórstwa warzyw i owoców np. Tarczyn i spółdzielnie spożywców Społem. Uważano je za zdrowe i stymulujące apetyt. Napoje gazowane. Oranżada w PRL-8 sprzedawana była w charakterystycznych szklanych butelkach o pojemności 330 ml. Miała słodki, pomarańczowy smak. Cytronada sprzedawana w woreczkach foliowych ze słomką to napój o smaku cytrynowym, marzyło o nim każde dziecko, choć rodzice przestrzegali, że to nic dobrego. Polo Cockta napój o smaku coli był odpowiedzią PRL-u na popularną Coca-Colę, która nie była dostępna do 1971. Dopiero ekipa Gierka sprowadziła oryginalny amerykański napój do PRL-u, a Agnieszka Osiecka ukuła pierwszy slogan reklamowy „Coca-cola to jest to”.

Kawa zbożowa Inka, pierwszy napój bezkofeinowy instant, często pito na śniadanie lub na podwieczorek. Na obiad obowiązkowo musiał być kompot, napój przygotowany z gotowanych owoców. Latem przygotowywano hektolitry kompotu z kwaskowych owoców i pito na orzeźwienie. Orzeźwiająca była także szklanka zsiadłego mleka oraz podpiwek.

W czasach PRL-u popularne były również syfony, które pozwalały na gazowanie wody w domu. Syfony nosiło się punktów, które napełniały je wodą i nasycały dwutlenkiem węgla. Na ulicach można było spotkać saturatory, gdzie sprzedawano gazowaną wodę prosto z kranu. Do popularnych napojów alkoholowych z PRL-u należały czysta wódka, piwo z setek lokalnych browarów i wino, hurtowo sprowadzane z bratnich krajów demokracji ludowej.

Warto wspomnieć, że dostępność napojów w PRL-u była ograniczona. Nie wszystkie napoje były dostępne wszędzie i cały czas. Często trzeba było stać w kolejkach, aby je kupić. Napoje z PRL-u mają dla wielu osób sentymentalną wartość. Przypominają im o beztroskich latach dzieciństwa i młodości.

Ale dość już wspominek, pora na QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej? Na pewno znasz odpowiedzi.

