QUIZ PRL. Czym pachniał PRL? Pomarańczami, proszkiem IXI, perfumami Być Może?

PRL pachniał różnorodnie. Choć zapachy dzieciństwa w PRL-u zależały od wielu czynników. Ci co mieszkali na wsi zapamiętali zapach skoszonej łąki, spalin ciągnika Ursus, czy świeżo upieczonego chleba. Dla absolwentów wszelkiego rodzaju przedszkoli (np. kolejowych) peerelowskie dzieciństwo zawsze będzie się kojarzyć z zapachem temperowanych ołówków, plasteliny i zupy mlecznej. Natomiast szkolne stołówki przesycone były aromatem kotletów mielonych z marchewką i groszkiem oraz kompotu jabłkowego. Bywalcy przychodni nigdy nie zapomną smrodu lizolu, którym odkażano podłogi.

PRL nie był jednolitym okresem pod względem zapachów. Z biegiem lat dostępność różnych produktów i dóbr zmieniała się, co wpływało również na zapachy codziennego życia. Początkowo PRL pachniał mydłami w kostce: Lawendowym, Jacek i Agatka, potem apetycznym Zielonym Jabłuszkiem, a pod koniec eleganckim aromatem mydełka Fa.

Mieszkania przesiąknięte były zapachem pasty do podłóg Buwi oraz mieszaniną wełny, kurzu i dymu z papierosów. Popularne wówczas marki: Sport, Popularne, Mocne, czy Giewont oraz specyficznie aromatyzowane Carmeny sprzedawano wagonami. Nieomal każdy dorosły mężczyzna ćmił dymka, a dla kobiet nieodłącznym atrybutem szklanki kawy był tlący się papieros. Dym papierosowy był wszechobecny, w miejscach publicznych i prywatnych, wgryzając się w firanki, zasłony i obicia mebli. Przesiąkały nim ubrania, co razem z zapachem wilgoci dawało to smród nie do zniesienia.

Zimą w wielu domach, również w miastach unosił się zapach dymu. A na ulicach, szczególnie po deszczu unosił się zapach spalin, benzyny i oleju napędowego z samochodów.

Jednak ciała obywateli PRL-u wydzielała nie tylko woń naturalną, ale pachniała kosmetykami, kremem Nivea, doskonałymi kosmetykami zakładów Celia, perfumami Być Może, Pani Walewska i Miraculum. Twarze mężczyzn wydzielały woń wód kolońskich: Przemysławki, Brzozowej i serii Brutal.

