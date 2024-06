Quiz PRL

QUIZ PRL. Gospodynie domowe w PRL-u. Sprawdź, czy dałbyś radę zrobić coś z niczego?

Polska Ludowa, okres dyktatury komunistycznej w Polsce trwający od 1945 do 1989 roku, był czasem ogromnych wyzwań i niedoborów dla zwykłych obywateli. Szczególnie trudne było życie gospodyń domowych, na których barkach spoczywał ciężar prowadzenia domu i zapewniania rodzinie wszystkiego, co niezbędne do życia.