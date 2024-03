Gry i zabawy dziecięce z PRL-u. Pamiętasz je?

Gry i zabawy dziecięce w Polsce Ludowej były zdecydowanie inne od tych, do których przyzwyczajone są współczesne dzieci. Brakowało wtedy komputerów, smartfonów i konsol do gier, a mali Polacy musieli wykazać się kreatywnością, aby umilić sobie czas. . Berek, klasy, skakanka, hula-hop, zbijak i dwa ognie, gra w chowanego, kapsle to gry podwórkowe, przy których dzieci w PRL bawiły się od powrotu ze szkoły do samego zmierzchu. A przecież grano jeszcze w wojnę, Indian i kowbojów, czterech pancernych, policjantów i złodziei. Odgrywano scenki z dorosłego życia, bawiono się w sklep, pocztę lub po prostu w rodzinę.

W domach i świetlicach grano do upojenia w gry planszowe. Królował Chińczyk, warcaby, szachy i grzybki. No i niezapomniany bankrut. Oprócz tych zabaw, dzieci w Polsce ludowej bawiły się również w wiele innych gier i zabaw, zarówno tradycyjnych, jak i wymyślonych przez siebie. Zabawy te były ważnym elementem ich życia, pozwalały im rozwijać wyobraźnię, kreatywność i sprawność fizyczną.

Warto również wspomnieć o zabawach organizowanych przez harcerstwo, które cieszyły się dużą popularnością. Harcerze organizowali m.in. gry terenowe, rajdy, biwaki, ogniska i wiele innych imprez, które były dla dzieci nie tylko świetną zabawą, ale także okazją do nauki i rozwoju.

Pamiętajmy, że zabawy dziecięce to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, ale także ważny element rozwoju dziecka. Poprzez zabawę dzieci uczą się współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie z porażkami. Dlatego warto zachęcać dzieci do zabawy i tworzyć im warunki do tego, by mogły rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię. Warto powrócić do gier z czasów PRL-u, które wbrew pozorom wcale się nie zestarzały.

Odświeżcie pamięć i spróbujcie swoich sił w QUIZ PRL. Gry i zabawy dziecięce w Polsce ludowej. Tylko wychowani w PRL mogą zgarnąć komplet punktów

