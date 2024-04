Biedronka godziny otwarcia w Wielkanoc. Do której jest czynna Biedronka w Wielkanoc 2024?

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), trwająca ponad 40 lat, stanowiła wyjątkowy okres w historii naszego kraju. Był to czas przemian nie tylko ustrojowych, społecznych, ale również językowych. W codziennym użyciu funkcjonowały zwroty, które dzisiaj dla wielu osób są niezrozumiałe, niczym tajemnicze szyfry z przeszłości. Wyruszmy zatem w podróż w czasie i odkryjmy znaczenie tych językowych skarbów PRL-u!

"Towarzysz" - uniwersalne słowo na każdą okazję

Zwrot "towarzyszu" był wszechobecny. Używano go zarówno w oficjalnych kontekstach, zwracając się do członków partii, jak i w codziennych sytuacjach, np. podczas zakupów czy sąsiedzkich rozmów. Stanowił on uniwersalny sposób na określenie drugiej osoby, niezależnie od jej pozycji społecznej. Z czasem stał się prześmiewczym zwrotem.

"Kolejka" - symbol epoki deficytów

"Kolejka" to słowo, które boleśnie odzwierciedla realia PRL-u. Oznaczało ono nie tylko uporządkowane czekanie w rzędzie, ale przede wszystkim symbol deficytów i niedoborów towarów. Stanie w kolejce było nieodłącznym elementem codzienności, a czas spędzony w niej stał się tematem wielu anegdot i żartów.

"Cwaniak" - sprytny gracz w szarej rzeczywistości

"Cwaniak" to określenie osoby sprytnej, potrafiącej radzić sobie w trudnych, często nieoczywistych sytuacjach. W PRL-u, gdzie oficjalne kanały dystrybucji zawodziły, cwaniactwo stawało się niekiedy niezbędnym sposobem na zdobycie potrzebnych dóbr.

"Pekao" - skrót o wielu znaczeniach

"Pekao" to nie tylko bank, ale również popularny skrót w języku PRL-u. Oznaczał on zarówno "Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe", jak i "Państwowy Ekonomiczny Dom Towarowy". W zależności od kontekstu, "Pekao" mógł zatem oznaczać sklep z luksusowymi towarami, niedostępnymi dla większości społeczeństwa, jak i samą instytucję bankową.

To tylko kilka przykładów PRL-owskich zwrotów, które skrywają w sobie historie i obyczaje minionej epoki. Poznając ich znaczenie, możemy lepiej zrozumieć realia życia codziennego w PRL-u i docenić zmiany, jakie dokonały się w języku i społeczeństwie po upadku komunizmu.

Pora na naszą zabawę: QUIZ PRL. Gwara w Polsce Ludowej. Czy wiesz co znaczą te słowa?

QUIZ PRL. Gwara w Polsce Ludowej. Czy wiesz co znaczą te słowa Pytanie 1 z 15 Co oznaczał zwrot „być dzianym” (na foto pani z kolektury Totka) być w partii być bogatym być obserwowanym Dalej