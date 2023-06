Quiz PRL

QUIZ PRL. Każdy robił to w PRL-u, a teraz to nie do pomyślenia. Pamiętasz te absurdy?

PRL i jego niedobory oraz kłopoty na odcinku, ale też pomysły, jak się wtedy mówiło „władzuni”, spowodowały, że żyło się tam w świecie, w którym humor absurdalny zamienił się w rzeczywistość. Trudno było funkcjonować normalnie, skoro wszystko dookoła było chore na socjalizm, wypaczone i śmieszno-straszne.