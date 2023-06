Pamiętasz je?

W latach 60. dwa razy w tygodniu (we wtorek i czwartek) dzieci musiały oglądać dobranocki drugiej kategorii. We wtorek leciała „Gąska Balbinka i Ptyś”, polegająca na pokazywaniu kolejnych plansz z rysunkami. W czwartek TVP emitowała „Jacka i Agatkę”. Bohaterowie tej dobranocki wyglądali niepokojąco. Mieli po po cztery ramiona, a po zakończeniu irytujących dialogów trzymali szczoteczki do zębów większe od siebie samych. Była to bajka, która najlepiej przygotowywała dzieci do absurdów PRL.