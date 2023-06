QUIZ PRL: Kultowe marki w PRL-u! Każdy o nich marzył! Wciąż je pamiętasz?

Emerytura bez podatku? Tylko na papierze, seniorzy oddali do budżetu rekordową kwotę

Nowa usługa In Postu. Ma zrewolucjonizować rynek zakupów online

Kiedy 800 plus? Minister Maląg zdradza szczegóły

800 plus

QUIZ: Kultowe marki w PRL-u! Każdy o nich marzył! Pamiętasz je?

Polsce socjalistycznej skłonność do czczenia marek pozostała w spadku po przed-wojnie, to jest czasach, w których dla mieszczaństwa wyższych lotów, ziemiaństwa i arystokracji otaczanie się pewnymi markami było naturalne i świadczyło nie tylko o statusie, ale i dobrym guście. Który potem przestał być wartością na bardzo długo. Dopiero od ok. 10 lat stopniowo nabiera znaczenia, a estetyka, zwłaszcza w architekturze, zaczyna atakować.

W PRL gust nie był ważny, z wyjątkiem środowisk artystycznych. Ważny był szpan. Szpan przez ogromne „SZ”, szeleszczący kasą. Przyjęło się, że jeśli ktoś jeździ np. volkswagenem garbusem, a nie jak większość Polaków Fiatem 126P, to znaczy, że bywa za granicą, w barku ma drogie alkohole, a na zimę pewnie prawdziwy kożuch. W rzeczywistości mógł kupić grata tanio i na raty od bogatszych krewnych, a buty marki Salamander znać tylko ze słyszenia. Nie ważne – miał volkswagena, znaczy był lepszy, mniej szary, jakiś taki trochę zagraniczny i używający dezodorantu.

To samo dotyczyło innych marek, które w PRL robiły furorę. Meble projektantów o światowej renomie nie miały wtedy żadnego znaczenia. Wszystkie graty, niezależnie od tego, czy w kompletach, czy pojedynczo, trudne do wniesienia przez drzwi, czy nie, były bezmarkowe. Kompletnie. Zaczynało się od ubrań. Najbardziej szpanerskie buty, Salamandry, kosztowały wtedy w komisie od 1500 zł wzwyż, czyli połowę niskiej, a 1/5 najlepszej pensji. Kto je chciał mieć, ten musiał oszczędzać. Czekały na amatora długie miesiące. Bo kto by je kupował. Szpaner.

QUIZ: Kultowe marki w PRL-u! Każdy o nich marzył! Pamiętasz je? Pytanie 1 z 10 Na początku lat 80 największą „wiochą” było noszenie: krzyża w procesji opornika w klapie kurtki z napisem „Parmalat” Dalej

Szpaner młody, taki powiedzmy pod koniec podstawówki i w liceum, musiał mieć oryginalne jeansy marki Wrangler, dostępne w Pewexie za 22 dolary. Były tam też inne jeansy, najładniejsze, czyli Rifle, „Levisy”, a od lat 80 nawet kilku innych firm, za taką samą cenę, ale nie cenionych w świecie szpanu. Poza wyjątkiem w postaci spodni, młodzież darzyła szacunkiem styl, mając inne odzieżowe marki demonstracyjnie za nic. Ale i ta postawa miała swoje wyjątki. Jednym z nich było ubieranie się w warszawskich domach towarowych Ściany Wschodniej, w sklepach „Junior” i „Małgośka” w ciuchy projektu Barbary Hoff (marka Hoffland) oraz firmy Apis. Wszystkie te ciuchy, to były wzory oryginalne, ładne i swobodne, którego socjalistyczne zakłady odzieżowe nie dopuszczały do użytku, ponieważ nie służyły obciachowej prostocie szarej masy, ale wyróżnianiu się z tłumu, demonstrowaniu gustu, stylu i osobowości.

Szpanerski, ale przy tym pod względem wzornictwa doskonały, był skuter Osa M50 (M52) – produkowany w latach 1959–1965 w WFM w Warszawie: jedyny skuter produkowany seryjnie w PRL. Pod względem wzornictwa przeciwieństwem Osy był „motorowerek”, czyli motorower „Komar”, kojarzący się z pegeerami, ponieważ ich kierownictwo dostawało te służbowe popierdujące chude motorki do objeżdżania włości. Słysząc, że taki nadjeżdża przestawało się kraść.

Absolutnie kultowym polskim motocyklem (pozostaje nim dotąd) był najcięższy z motocykli PRL - Junak. SFM Junak był produkowany przez Szczecińską Fabrykę Motocykli w latach 1956–1965. Ten jedyny motocykl z silnikiem czterosuwowym, dzisiaj wręcz legendarny, przestał być produkowany dlatego, że… nikt go nie chciał kupować. Był pożądany jak żaden, ale i nieprzyzwoicie wręcz drogi.

Inny motocykl, jego konkurent ze Świdnika, WSK M06 , kosztował jedyne 5 400 zł, podczas gdy Junak… ponad 20 000! Przeciętna pensja w 1965 roku to ok. 1900 zł. Junak był więc wart ponad 10 pensji! Dla średnio zarabiających był nieosiągalny.

Marką szpanerską z powodu bardzo wysokiej ceny była Coca-cola, którą zaczęto rozlewać u nas za Gierka. Nie każdy Polak mógł ją sobie kupić w spożywczaku, żeby wysączyć siedząc na murku. Litrowa butelka Coca-coli kosztowała w delikatesach w 1972 r. 19 zł (7 razy więcej niż tzw. „sodówa”), podczas gdy przeciętnie zarabiało się wtedy 2 500. Pensję można więc było zamienić na 131 litrowych butelek Coca-coli. Dla porównania dzisiaj, kiedy litrowa Coca-cola kosztuje ok. 6,50, za średnią pensję można by ich kupić 754. Dzisiaj cenimy więc tę markę pewnie z 6 razy mniej niż na początku lat 70.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.