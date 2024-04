QUIZ PRL. Kultowe przedmioty PRL. Twoi rodzice i dziadkowie na bank mieli je w domu

Oto kultowe z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które do dziś budzą nostalgię i stanowią świadectwo tamtych czasów.

Frania - królowa wirnikowa

W czasach PRL-u, gdy dostęp do dóbr był ograniczony, a codzienne życie wymagało sprytu i zaradności, na rynku pojawił się wynalazek, który zrewolucjonizował domowe obowiązki - pralka wirnikowa Frania. Frania działała na zasadzie poruszania wodą i praniem przez obracający się wewnątrz bębna wirnik. Choć konstrukcja była prosta, pralka sprawdzała się doskonale, uwalniając kobiety od żmudnego prania ręcznego. Pierwsze pralki wirnikowe dotarły do Polski w 1951 roku z importu. Dwa lata później rozpoczęto produkcję rodzimej Frani w Zakładach Wyrobów Metalowych w Kielcach pod znakiem SHL (tam gdzie produkowano kultowe motocykle).

Syfon - bąbelki z przeszłości

Syfon na wodę sodową, dziś zwaną gazowaną, to jeden z najbardziej charakterystycznych przedmiotów czasów PRL-u. Choć wynaleziony w XIX wieku we Francji, w Polsce stał się prawdziwym hitem w czasach socjalizmu. Syfony to grube szklane butle wypełnione wodą nasyconą dwutlenkiem węgla. Po opróżnieniu syfonu oddawano go do sklepu i wymieniano na kolejny, pełny. Lata 70. przyniosły rewolucję - pojawiły się metalowe syfony wielokrotnego użytku. Do nich dołączano specjalne naboje z CO2, pozwalające na samodzielne nasycanie wody gazem. Dla osób pamiętających tamte czasy, syfon to nie tylko smak, ale i charakterystyczny dźwięk, gdy kończyła się woda rozlegał się chrapliwy syk...

Telewizor Rubin - kolorowe okno na świat

W czasach PRL-u, gdy luksus kolorowego obrazu zarezerwowany dla nielicznych, na rynku pojawił się on - radziecki telewizor Rubin. Ten masywny, ciężki odbiornik stał się symbolem kolorowej rewolucji w polskich domach. Radzieckie Rubiny produkowane były w Polsce od 1972 roku w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych. Choć ich jakość nie dorównywała zachodnim odpowiednikom, stały się one symbolem epoki i ważnym elementem życia codziennego w czasach PRL-u. Choć jego gabaryty i waga budziły respekt, a jakość obrazu pozostawiała wiele do życzenia, dla wielu Polaków był on przepustką do nowego świata - świata kolorowych bajek, filmów i programów.

Sprawdź swoją wiedzę w naszej zabawie: QUIZ PRL. Kultowe przedmioty PRL. Twoi rodzice i dziadkowie na bank mieli je w domu