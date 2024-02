QUIZ PRL

QUIZ PRL. Lektury szkolne PRL. Połowę punktów zdobędą tylko prymusi

Nagrodzeni Noblem "Chłopi" Władysława Reymonta to ważna pozycja w spisie lektur PRL. Na lekcjach maglowano ciężkie położenie chłopów za czasów rozbiorów, zamiast zająć się dylematami moralnymi Jagny, co przygotowywałoby młodzież do życia intymnego. A Wy co pamiętacie ze szkolnych lektur? W quizie PRL: Lektury PRL, połowę punktów zdobędą tylko prymusi.