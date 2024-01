QUIZ. Największe przeboje PRL-u. Pamiętasz, jak to leciało? Komplet punktów murowany

Ferie za granicą do 3 tys. zł dla trzech osób? We Francji, Grecji i na Malcie

Największe muzyczne przeboje PRL-u – utwory, które na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Są śpiewane i słuchane przez kolejne pokolenia, a ich teksty często odnoszą się do rzeczywistości politycznej i społecznej PRL-u.

Aby piosenka stała się przebojem, musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi być to dobry utwór muzyczny, z chwytliwą melodią i tekstem, który zapada w pamięć. Po drugie, musi być dobrze wypromowany, zarówno przez wytwórnię płytową, jak i przez media. Po trzecie, musi trafić w gusta słuchaczy.

Cały okres PRL-u obfitował w uzdolnionych muzyków, tekściarzy i wykonawców. Muzykę komponowali tak wybitni muzycy, jak Katarzyna Gärtner, Jerzy Milian, Andrzej Zieliński, Romuald Lipko, Zbigniew Hołdys, Jarosław Kozidrak, Grzegorz Stróżniak, Jan Borysewicz.

Łatwo zapadające w pamięć frazy tekstów, często o walorach wysokiej poezji, pisali: Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Marek Dutkiewicz, Tadeusz Drozda, Jerzy Mogielnicki, Bogdan Olewicz, Beata Kozidrak.

W PRL-u było kilka wytwórni płytowych, a popyt na muzykę rządził rynkiem. Ile by nie wytłoczono płyt, wszystkie rozchodziły się jak gorące bułeczki. Szczególnie te z przebojami. W PRL-u status złotej płyty przyznawano za sprzedaż 160 tys. egzemplarzy longplayu. W przypadku singli były to nawet 250 tys. zł. Radio było jedno, państwowe. Ale za to miały cztery programy. Telewizja tez była jedna i miała programy dwa. Radio i telewizja lansowało produkcję państwowych wytwórni. Okresowo nie publikowano ani w radiu, ani w telewizji twórców, których cenzura uznawała za nieprawomyślnych. Jednak na koncerty zawsze przychodziły tłumy, bo gusta słuchaczy zawsze wyłowiły największe przeboje najlepszych twórców.

Jak dobrze znasz największe przeboje PRL. Sprawdź się w naszym QUIZ PRL. Największe przeboje PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz, jak to leciało?

QUIZ PRL. Największe przeboje PRL-u. Sprawdź, czy pamiętasz, jak to leciało Pytanie 1 z 11 Dokończ tekst przeboju zespołu Perfect: Nie płacz Ewka bo tu miejsca brak... a także nie w smak na twe ostre kły na twe babskie łzy Dalej