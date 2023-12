Co zrobić, żeby uniknąć nawet 6 tys. zł dopłaty za 2023?

Kultowy serial telewizyjny z czasów PRL „Czarne chmury” to polski kostiumowy film przygodowy z gatunku „płaszcza i szpady” w reżyserii Andrzeja Konica, wyprodukowany przez Telewizję Polską w 1973 roku. Serial składa się z 10 odcinków. Postać głównego bohatera, pułkownika Krzysztofa Dowgirda, nawiązuje do autentycznej postaci pułkownika Krystiana Ludwika Kalksteina. Fabuła filmu osadzona w drugiej połowie XVII w. odbiega jednak od prawdziwych wydarzeń. „Czarne chmury” to przede wszystkim barwny film przygodowy, który jest świetną rozrywką.

Wyraziste postaci pułkownika Dowgirda i jego wachmistrza Kacpra Pilcha, w które wcielili się Leonard Pietraszak i Ryszard Pietruski, od pierwszej emisji podbiły serca telewidzów i telemaniaczek. Partnerowały im eteryczna Elżbieta Starostecka w roli starościanki Anny Ostrowskiej oraz pełna wigoru i niekłamanego wdzięku Anna Seniuk w brawurowo zagranej roli szlachcianki Magdy Domaradzkiej. Do tego cała plejada gwiazd teatru, kina i telewizji: Edmund Fetting w roli przebiegłego margrabiego Karola von Ansbacha, Janusz Zakrzeński jako wyjątkowo podły namiestnik Erick von Hollstein, doskonale władający szpadą Maciej Rayzacher w roli wrednego kapitana Knothe, niezapomniany Mariusz Dmochowski jako dostojny hetman Jan Sobieski, wyrastający ponad przeciętność Jerzy Nowak w roli ponurego oberżysty Schulza, szpiega pruskiego.

„Czarne chmury” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych o godnej pozazdroszczenia oglądalności na poziomie 76 proc. Serial został doceniony przez krytyków i widzów za wartką akcję, realistyczne sceny batalistyczne, a także piękne zdjęcia.

Lubicie seriale PRL-u? Właśnie dla takich telemaniaków przygotowaliśmy QUIZ PRL. Pamiętasz „Czarne chmury” kultowy serial PRL-u? Tylko prawdziwy fan zdobędzie połowę punktów

QUIZ PRL. Lubisz seriale z PRL-u? Pamiętasz Czarne Chmury? Pytanie 1 z 12 Kultowy serial z gatunku "płaszcza i szpady" zadebiutował na ekranie? 24 grudnia 1974 21 grudnia 1971 23 grudnia 1973 Dalej