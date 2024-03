QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej? Na pewno znasz odpowiedzi?

PRL był okresem niedoborów i braków, co zmuszało ludzi do wymyślania sprytnych patentów na radzenie sobie z codziennymi problemami.

Z braku dostępu do nowych ubrań, ludzie przerabiali odzież do tego stopnia, że czasami trudno było rozpoznać oryginalny produkt. Polki były mistrzyniami prucia męskich swetrów, by wydziergać dwa dziecięce sweterki, przerabiania spodni na spódnice, przeszywania sukienek i bluzek.

W warunkach niedoboru, ludzie zwykle nie wyrzucali niczego, co mogłoby być przydatne w przyszłości. Opakowania po produktach spożywczych, puszki z wieczkami lub słoiki z nakrętkami twist, często służyły jako pojemniki na przechowywanie innych rzeczy.

Z powodu braku możliwości zakupu nowych części zamiennych, ludzie często naprawiali sprzęt samodzielnie, wykorzystując do tego różne dostępne materiały. To często wymagało pomysłowości i kreatywności.

Cienkie nylonowe pończochy i rajstopy miały tendencję do „puszczania oczek”, co wcale nie było zabawne. W czasach, gdy schludny wygląd był w cenie, sytuację ratowała kropla lakieru do paznokci, która powstrzymywała pończoszniczą katastrofę.

W Maluchach często szwankował zamek drzwi, wtedy na pomoc przychodził druciany wieszak, który po wsunięciu w szparę między szybą a drzwiami pozwalał unieść zapadkę. Niezastąpionym gadżetem był zwykły ołówek, który pozwalał przewinąć kasetę magnetofonową bez zużywania baterii...

Te „sprytne patenty” są często wspominane z sentymentem przez tych, którzy żyli w okresie PRL-u, jako dowód na wyjątkową pomysłowość i zdolność do radzenia sobie w trudnych warunkach.

Pamiętacie tamte czasy? Spróbujcie swoich sił w naszej zabawie QUIZ PRL. Patenty rodem z Polski Ludowej. Do czego używano tych przedmiotów? Komplet punktów zgarną nieliczni.

QUIZ PRL. Patenty rodem z Polski Ludowej. Do czego używano tych przedmiotów? Pytanie 1 z 15 Bielinka, popularny w PRL, wybielacz do tkanin, służył młodzieży do: rozpalania ogniska rozpuszczania rdzy dekatyzowania jeansów Dalej