QUIZ PRL: Podróż za jeden uśmiech. Niezapomniane wyprawy w PRL-u

Dwie 14. emerytury dla seniorów w tym roku? Czy to możliwe?

800 plus już działa. Kiedy wypłaty? Wnioski, terminy i zasady programu

Waloryzacja 500 plus

QUIZ PRL: Pamiętasz te wyprawy w PRL-u?

Polska Rzeczpospolita Ludowa– kraj wszelakich absurdów – dostarczała licznych niczym nie uzasadnionych atrakcji. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie kwitło zjawisko auto-stop. Aby dać się podrzucić – „Panie kochany, jedzie pan w stronę Końskich? Pani wsiada”- trzeba było machać na samochody, stojąc przy szosie. To się zasadniczo nazywało „okazja”. Podróżowanie „okazją” nawet po drogach znanych tylko dzikom, raczej nie było niebezpieczne. Milicja Obywatelska dbała o to, żeby bandyci i zboczeńcy trafiali do aresztu. Poza tym tacy nie mieli samochodów.

Podróże do kurortów nadmorskich, jak Jastrzębia Góra, Kołobrzeg czy inne coś tam, i górskich, jak Zakopane czy Rabka czy Krynica Górska obywatele PRL odbywali pociągami dalekobieżnymi, jedząc jajka na twardo, w sezonie pomidora solonego nad podłogą oraz pijąc herbatę „Madras” z chińskiego termosu.

Quiz PRL: Podróż za jeden uśmiech, czyli o podróżowaniu w PRL Pytanie 1 z 10 Za PRL Krupówki w Zakopanem wyglądały: jak za czasów Witkacego jak poligon różnie, w zależności od koloru szkieł w narciarskich goglach Dalej

Za granicę, czyli głównie do bratnich krajów demokracji ludowej na Węgry, do Jugosławii i Bułgarii wybierano się zwykle własnymi samochodami. Latem – „Dokąd to obywatelu” – obywateli ciągnęły tam na handel lub żeby popływać w ciepłym morzu rodziny w obładowanych maluchach. Ponieważ fiaty 126P nie miały bagażnika, cały bagaż umieszczano na dachu, za pomocą gumy z zaczepami.

W drodze do któregoś z demoludów jadący w mijających się maluchach tradycyjnie do siebie machali, ciesząc się, że to wprawdzie żadna prawdziwa zagranica, ale przynajmniej „Nie-Polska”. W tej Nie-Polsce, nie wiedzieć czemu, było tak jakby weselej.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.