Posiadanie samochodu w PRL-u było oznaką dużego bogactwa. Najbardziej prestiżowe samochody to te zachodnie, ale PZMot-y ich nie sprowadzały. Zatem każdy marzył choćby o Syrenie, potem kultowym Maluchu, czyli aucie na włoskiej licencji Fiat 126p, a jak zagraniczny to Trabant. Ostatecznie chodziło o to, by miał cztery kółka i był sprawny.

Tak samo jak dzisiaj samodzielne mieszkanie było dla wielu nieosiągalnym marzeniem. Mieszkanie w bloku z wielkiej płyty było luksusem, zwłaszcza w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku.

Wyjazd za granicę był luksusem dostępnym tylko dla nielicznych. Najpopularniejsze kierunki wakacyjne to Bułgaria, Węgry i NRD.

Pewex, czyli sieć sklepów Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego, było miejscem, w którym można było kupić za dewizy lub bony towarowe PeKaO zachodnie artykuły spożywcze i przemysłowe. Ubrania z Pewexu były drogie, ale bardzo pożądane. Każdy dzieciak marzył o dżinsach lub adidasach z Pewexu.

Sprzęt elektroniczny, taki jak telewizor, radio czy magnetofon, był nie tylko bardzo drogi w PRL-u, ale również nie do zdobycia. Sprzedaż była limitowana talonami. Polski przemysł po prostu nie starczał na potrzeby społeczeństwa. Posiadanie radia, potem telewizora, a wreszcie kolorowego odbiornika było oznaką luksusu.

Ww PRL-u dostęp do wielu artykułów spożywczych równiez był ograniczony. Luksusem było jedzenie wieprzowej szynki lub polędwicy, owoców i warzyw sprowadzanych z zagranicy. Eksportowa szynka Krakusa dla pokolenia wychowanego w PRL-u do dzisiaj uchodzi za szczyt luksusu.

Oczywiście pojęcie luksusu jest względne i to, co dla jednych było luksusem, dla innych było codziennością. Jednak niektóre symbole luksusu PRL-u dają nam obraz życia w tamtych czasach.

Teraz pora na nasz QUIZ PRL. PRL na bogato. Czy pamiętasz te symbole luksusu PRL? Maksimum punktów 15/15 zdobędą tylko prawdziwi znawcy historii PRL.

QUIZ PRL. Symbole luksusu PRL Pytanie 1 z 15 Marzyły o nim zimą wszystkie kobiety w PRL, jednak tylko nieliczne było na nie stać futro z lisa płaszcz prochowiec kożuch